Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

Лето - сезон освежающих блюд. Среди них и мороженое, которое не обязательно покупать в магазине. Вкусный пломбир можно приготовить дома из простых ингредиентов.
Главред узнал, что украинская блогерша Анна в TikTok поделилась рецептом домашнего пломбира.
Домашний пломбир - рецепт
Ингредиенты:
- Яичные желтки 4 шт.
- Сахар 150 г
- Ванильный сахар 10 г
- Крахмал 20 г
- Молоко 300 г
- Сливки 33% 500 г
Смешиваем венчиком желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал. Постепенно добавляем в массу молоко, после чего ставим на огонь и, постоянно помешивая, подогреваем крем до загустения.
Накрываем крем пищевой пленкой и охлаждаем. Тем временем взбиваем сливки до мягких пиков. Далее соединяем их с кремом и хорошо перемешиваем миксером. Наполняем вафельные стаканчики массой и ставим в морозильную камеру.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@anny.cooking Пломбир из детства? домашний нежный классический пломбир, вам понравится ? Для выгодных покупок рекомендую каждую среду заходить в раздел "Мои предложения" в приложении "Сильпо" и активировать специальные предложения от "Собственного счета" @vlasnyi.rakhunok ? ?Ингредиенты на 10 стаканчиков: 4 желтка, 150 г сахара, 10 г ванильного сахара, 20 г крахмала, 300 г молока, 500 г сливок 33% ?Приготовление: ??Желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал смешиваем венчиком, понемногу добавляем молоко и перемешиваем до однородности. Подогреваем крем на огне до загустения, остужаем его. ??Сливки взбиваем до мягких пиков, смешиваем с кремом минутку миксером и разливаем по стаканчикам, замораживаем - и пломбир готов! #мороженое#пломбир#оченьвкусно#рецептпломбира#рецептмороженого♬ фоновая музыка - Shop Đồ Si Tuyển Trà Vinh
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О персоне: anny.cooking
anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей социальной сети.
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