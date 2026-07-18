Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

Рецепт очень вкусного домашнего мороженого.

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Рецепт вкусного домашнего пломбира / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Лето - сезон освежающих блюд. Среди них и мороженое, которое не обязательно покупать в магазине. Вкусный пломбир можно приготовить дома из простых ингредиентов.

Главред узнал, что украинская блогерша Анна в TikTok поделилась рецептом домашнего пломбира.

Домашний пломбир - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яичные желтки 4 шт.

Сахар 150 г

Ванильный сахар 10 г

Крахмал 20 г

Молоко 300 г

Сливки 33% 500 г

Смешиваем венчиком желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал. Постепенно добавляем в массу молоко, после чего ставим на огонь и, постоянно помешивая, подогреваем крем до загустения.

Накрываем крем пищевой пленкой и охлаждаем. Тем временем взбиваем сливки до мягких пиков. Далее соединяем их с кремом и хорошо перемешиваем миксером. Наполняем вафельные стаканчики массой и ставим в морозильную камеру.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: anny.cooking anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей социальной сети.

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