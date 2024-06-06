Вы не сможете остановиться: невероятный рецепт домашнего клубничного мороженого

Мороженое - это всегда вкусно, особенно летом. Наверное, нет на свете такого человека, который бы не любил мороженое. В наше время существуют не десятки, а сотни разновидностей лакомства, но если приготовить его собственноручно, вкус будет еще лучше.
Мы нашли для вас рецепт клубничного мороженого, которое точно порадует всех ваших родных.
Клубничное мороженое - пошаговый рецепт
Вам потребуется:
- клубника - 500 гр;
- сахар - 100 гр;
- лимонный сок - 1 ст.л;
- сливки 30% жирности - 250 мл.
Клубнику нужно помыть и почистить от хвостиков. После этого добавляем сахар, лимонный сок и измельчаем в блендере до состояния пюре.
Охлажденные сливки нужно взбить до легких пиков. Важно: используем только те сливки, которые имеют не менее 30% жирности.
Взбитые сливки соединяем с клубничным пюре и хорошо перемешиваем.
Полученную массу нужно перелить в пищевой контейнер или специальные формы и отправить в морозилку.
В течение каждого часа смесь нужно тщательно перемешивать, чтобы не образовались кристаллики льда. Данную процедуру нужно сделать 4 раза, а затем оставить в морозилке до полного застывания. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить домашнее клубничное мороженое:
Клубника - это ягода или фрукт?
В быту ягодой обычно называют любой мелкий мясистый плод (независимо от его ботанической классификации, типа плода и истинности), например, смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ненастоящая ягода), вишню, черешню, малину (костянка).
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