Вы не сможете остановиться: невероятный рецепт домашнего клубничного мороженого

Домашнее клубничное мороженое прекрасно подойдет для летней поры, а рецепт вас удивит своей простотой.

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Как приготовить домашнее клубничное мороженое / коллаж: Главред, фото: pixabay

Мороженое - это всегда вкусно, особенно летом. Наверное, нет на свете такого человека, который бы не любил мороженое. В наше время существуют не десятки, а сотни разновидностей лакомства, но если приготовить его собственноручно, вкус будет еще лучше.

Мы нашли для вас рецепт клубничного мороженого, которое точно порадует всех ваших родных.

Клубничное мороженое - пошаговый рецепт

Вам потребуется:

клубника - 500 гр;

сахар - 100 гр;

лимонный сок - 1 ст.л;

сливки 30% жирности - 250 мл.

Клубнику нужно помыть и почистить от хвостиков. После этого добавляем сахар, лимонный сок и измельчаем в блендере до состояния пюре.

Охлажденные сливки нужно взбить до легких пиков. Важно: используем только те сливки, которые имеют не менее 30% жирности.

Взбитые сливки соединяем с клубничным пюре и хорошо перемешиваем.

Полученную массу нужно перелить в пищевой контейнер или специальные формы и отправить в морозилку.

В течение каждого часа смесь нужно тщательно перемешивать, чтобы не образовались кристаллики льда. Данную процедуру нужно сделать 4 раза, а затем оставить в морозилке до полного застывания. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить домашнее клубничное мороженое:

Клубника - это ягода или фрукт? В быту ягодой обычно называют любой мелкий мясистый плод (независимо от его ботанической классификации, типа плода и истинности), например, смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ненастоящая ягода), вишню, черешню, малину (костянка).

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