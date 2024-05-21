Для чего мыть клубнику с содой: секрет, который должен знать каждый

Клубника является ценным источником витаминов, поэтому перед употреблением её важно правильно помыть.

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Лайфхак, как правильно помыть клубнику / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сезон клубники уже стартовал, а вместе с этим начинают появляться вопросы, как правильно помыть ягоду, чтобы избавиться от всех опасных веществ, грязи и бактерий.

Стоит заметить, что не все знают, как правильно мыть клубнику. К тому же, многие говорят, что это нужно делать с содой, которая якобы помогает лучше избавиться от грязи.

Нужно ли мыть клубнику содой?

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Как известно, самый распространенный способ мытья клубники - это замочить её в растворе с пищевой содой. В таком варианте очистки ягод нет ничего плохого. Кроме того, специалисты santeplusmag считают его более надежным, чем обычное промывание ягод под проточной водой.

Для такого варианта очистки фрукта вам понадобится глубокий таз или миска, а также сода и вода в пропорции: 1 чайная ложка соды на 1 литр воды. Стоит помнить, что не следует слишком долго держать клубнику в таком растворе, достаточно лишь нескольких минут. После замачивания нужно повторно промыть ягоды под проточной водой.

Зачем клубнику замачивать в соде?

Такой способ очистки поможет качественнее промыть ягоды, а грязь не будет собираться на их поверхности, как это происходит во время промывки под проточной водой.

Если вам не нравится вариант с содой, можно просто замочить клубнику в воде и легкими движениями протереть ягоды.

Самое главное: когда вы моете клубнику, обращайтесь с ней осторожно, поскольку это очень нежный фрукт.

Клубника - это ягода или фрукт? В быту ягодой обычно называют любой мелкий мясистый плод (независимо от его ботанической классификации, типа плода и истинности), например, смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ненастоящая ягода), вишню, черешню, малину (костянка).

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