Наливка из клубники без водки: как сделать так, чтобы во рту разлилась сладость от напитка

Клубничная наливка - это не просто алкогольный напиток, а настоящий вкус лета, заключенный в бутылке. Главред разбирается как его сделать.

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Наливка из клубники на спирту / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Наливка из клубники на спирту

Наливка из клубники на спирту - очень ароматный и вкусный напиток (особенно в канун лета), сообщает проект "Азбука Вкусных Рецептов".

Клубничная наливка - это не просто алкогольный напиток, а настоящий вкус лета, заключенный в бутылке. Она обладает насыщенным ароматом клубники, сладким вкусом с легкой кислинкой и согревающим эффектом. Приготовить ее в домашних условиях несложно, а результат порадует вас и ваших близких.

Существует множество рецептов клубничной наливки, но я хочу предложить вам два самых популярных:

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1. Простой рецепт:

Ингредиенты:

1 кг клубники

0,5 кг сахара

1 литр водки

Приготовление:

Клубнику тщательно вымойте, удалите плодоножки и нарежьте на кусочки.

В чистую банку объемом 3 литра поместите клубнику и сахар.

Залейте ягоды водкой и перемешайте.

Закройте банку крышкой и оставьте настаиваться в темном месте при комнатной температуре на 2-3 месяца.

Периодически встряхивайте банку.

Через 2-3 месяца процедите настойку через марлю, сложенную в несколько слоев.

Разлейте наливку по бутылкам и закупорьте пробками.

Храните в прохладном темном месте.

2. Рецепт с лимонным соком:

Ингредиенты:

1 кг клубники

0,5 кг сахара

0,5 л водки

Сок 1 лимона

Приготовление:

Клубнику вымойте, удалите плодоножки и нарежьте на кусочки.

В чистую банку объемом 3 литра поместите клубнику и сахар.

Залейте ягоды водкой и лимонным соком.

Закройте банку крышкой и оставьте настаиваться в темном месте при комнатной температуре на 2-3 месяца.

Периодически встряхивайте банку.

Через 2-3 месяца процедите настойку

Наливка из клубники без водки

Хотите насладиться вкусом клубники без алкоголя? Приготовьте наливку без водки! Это освежающий и вкусный напиток, который станет настоящим украшением вашего стола.

Существует несколько рецептов клубничной наливки без водки, но я хочу предложить вам два самых простых и вкусных:

1. Наливка из клубники с сахаром:

Ингредиенты:

1 кг клубники

500 г сахара

1 литр воды

Приготовление:

Клубнику вымойте, удалите плодоножки и нарежьте на кусочки.

В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите до кипения.

Убавьте огонь, добавьте клубнику и варите 10-15 минут, помешивая.

Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться до полного остывания.

Процедите настойку через марлю, сложенную в несколько слоев.

Разлейте наливку по бутылкам и закупорьте пробками.

Храните в холодильнике.

2. Наливка из клубники с мятой:

Ингредиенты:

1 кг клубники

200 г сахара

1 литр воды

5-7 листочков мяты

Приготовление:

Клубнику вымойте, удалите плодоножки и нарежьте на кусочки.

В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, мяту и доведите до кипения.

Убавьте огонь, добавьте клубнику и варите 10 минут, помешивая.

Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться 2-3 часа.

Процедите настойку через марлю, сложенную в несколько слоев.

Разлейте наливку по бутылкам и закупорьте пробками.

Храните в холодильнике.

Советы - Для приготовления наливки используйте только спелую и ароматную клубнику. Не мойте клубнику перед использованием, так как это может смыть аромат. Сахар можно заменить медом по вкусу. Для более насыщенного цвета можно добавить в наливку горсть вишни или малины. Готовую наливку можно хранить в холодильнике до 1 месяца.

Клубника - это ягода или фрукт? В быту ягодой, как правило, называют любой мелкий мякотный плод (вне зависимости от его ботанической классификации типа плода и истинности), например смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ложная ягода), вишню, черешню, малину (костянка).

Наливка из клубники на самогоне

Вот простой рецепт клубничной наливки на самогоне:

Ингредиенты:

500 г свежей клубники

500 мл самогона

200 г сахара

200 мл воды

1 палочка корицы (по желанию)

Инструкции:

Начните с мойки и очистки клубники. Убедитесь, что ягоды хорошо промыты и освобождены от плодоножек.

В большую стеклянную банку или бутылку положите клубнику. Если планируете использовать корицу, добавьте ее тоже.

В маленькой кастрюле смешайте воду и сахар и нагрейте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Дайте сиропу немного остыть.

Залейте сироп в банку с клубникой.

Добавьте самогон в банку с клубникой и сиропом.

Закройте банку крышкой или утяните пробку на бутылке, чтобы хорошо закрыть.

Переверните банку несколько раз, чтобы хорошо смешать ингредиенты.

Поставьте банку наливки в темное место при комнатной температуре и оставьте настаиваться от нескольких дней до недели. Чем дольше вы будете настаивать наливку, тем насыщеннее будет ее вкус.

Периодически встряхивайте банку, чтобы ингредиенты хорошо смешивались. После того как наливка настоится, процедите ее через марлю или сито, чтобы удалить кусочки клубники и другие твердые частицы. Разлейте наливку в стеклянные бутылки или банки, закройте и храните в прохладном и темном месте. Такая клубничная наливка отлично подойдет для подарка или для угощения гостей на вечеринке. Помните, что употребление спиртных напитков должно быть ответственным, и следует соблюдать меры предосторожности.

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