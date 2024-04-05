Что лучше сажать рядом с клубникой: 5 идеальных вариантов "соседей" для ягоды

Высаживая клубнику, стоит помнить о том, что есть растения, которые не стоит сажать рядом с ней, а есть наоборот те, которые будут очень хорошим "соседом" для этих ягод на грядке. Если правильно подобрать растения, которые вы планируете посадить в непосредственной близости к клубнике, то это хорошо скажется на урожайности, а также положительно повлияет на отпугивание вредителей.
Итак, давайте разберемся, что хорошо растет рядом с клубникой и положительно повлияет на эти растения.
1. Огуречная трава
Такое растение может привлечь полезных насекомых, которые уничтожат потенциальных вредителей и уберегут от них клубнику.
2. Морковь
Морковь также рекомендуют сажать близко к клубнике, ведь она может помочь улучшить плодородие почвы и усвоение клубникой питательных веществ. Такое же влияние будут иметь также редис, горох и фасоль.
3. Помидоры
Они могут привлечь опылителей к клубнике и тем самым улучшить ее урожайность. Опылителей может привлечь также базилик.
4. Шпинат
Он может помочь защитить клубнику от вредителей, а также от сорняков.
5. Тимьян
Он улучшает качество почвы, а также помогает отпугивать вредителей, таких как слизни и улитки.
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