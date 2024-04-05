УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Что лучше сажать рядом с клубникой: 5 идеальных вариантов "соседей" для ягоды

Алёна Воронина
5 апреля 2024, 23:28
Если правильно подобрать растения, которые будут расти рядом с клубникой, то можно улучшить урожайность этих ягод, а также защитить их от вредителей.
Клубника
Что лучше сажать рядом с клубникой/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Высаживая клубнику, стоит помнить о том, что есть растения, которые не стоит сажать рядом с ней, а есть наоборот те, которые будут очень хорошим "соседом" для этих ягод на грядке. Если правильно подобрать растения, которые вы планируете посадить в непосредственной близости к клубнике, то это хорошо скажется на урожайности, а также положительно повлияет на отпугивание вредителей.

Итак, давайте разберемся, что хорошо растет рядом с клубникой и положительно повлияет на эти растения.

1. Огуречная трава

Такое растение может привлечь полезных насекомых, которые уничтожат потенциальных вредителей и уберегут от них клубнику.

видео дня

2. Морковь

Морковь также рекомендуют сажать близко к клубнике, ведь она может помочь улучшить плодородие почвы и усвоение клубникой питательных веществ. Такое же влияние будут иметь также редис, горох и фасоль.

3. Помидоры

Они могут привлечь опылителей к клубнике и тем самым улучшить ее урожайность. Опылителей может привлечь также базилик.

4. Шпинат

Он может помочь защитить клубнику от вредителей, а также от сорняков.

5. Тимьян

Он улучшает качество почвы, а также помогает отпугивать вредителей, таких как слизни и улитки.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород клубника интересные новости
Реклама

Главное за день

Мощная магнитная буря накрыла Украину: атаковал почти 6-балльный шторм

Мощная магнитная буря накрыла Украину: атаковал почти 6-балльный шторм

23:20 Синоптик
Россия запустила по Одессе ракету: повреждения получили торговые объекты

Россия запустила по Одессе ракету: повреждения получили торговые объекты

23:18 Украина
"Это будет очень больно для РФ": названы шаги, которые могут разрушить РФ

"Это будет очень больно для РФ": названы шаги, которые могут разрушить РФ

22:22 Украина
Все главные новости

Популярное

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность 9221

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность

После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь 8671

После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь

РФ нацелилась на город-миллионник: Ермак предупредил об угрозе штурма 5456

РФ нацелилась на город-миллионник: Ермак предупредил об угрозе штурма

РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки 3400

РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки

Последние новости

23:28

Что лучше сажать рядом с клубникой: 5 идеальных вариантов "соседей" для ягоды

23:20

Мощная магнитная буря накрыла Украину: атаковал почти 6-балльный шторм

23:18

Россия запустила по Одессе ракету: повреждения получили торговые объекты

22:22

"Это будет очень больно для РФ": названы шаги, которые могут разрушить РФ

22:20

Температура +23, грозы и град: в Украине резко изменится погода

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
21:32

В непризнанном Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть: реакция ГУР

20:44

РФ готовится к наступлению на Харьков, враг уже собирает силы - Дикий

20:11

"Это предпосылка нашей победы": эксперт сказал, что подтолкнет РФ к поражению

20:03

Масштабное наступление России: Мусиенко назвал "проблемную точку" ВСУ

Реклама
19:42

В Запорожье ранен корреспондент ТСН и телемарафона "Єдині новини"

19:33

Налетит шторм и будет гром: Украину накроют грозовые дожди

19:24

Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали - причина

19:10

Что будет неизменной проблемой Харьковамнение

18:59

В Украине может вырасти интенсивность боев: разведка Эстонии раскрыла ситуацию на фронте

18:24

"Нам придется отойти с позиций": эксперт спрогнозировал последствия нового наступления РФ

18:10

Собирает друзей из РФ: друг Пугачевой рассказал, как она отпразднует юбилей

18:06

Уничтожили самолеты вместе с пилотами: ВСУ и ГУР атаковали сразу три аэродрома в РФ

17:46

РФ применяет новую тактику ударов: в ВС сказали, почему сложно защищать Харьков

17:17

Потеряли сразу 6 самолетов: Коваленко рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ

17:04

"Может быть снова": когда Украину атакует новая пылевая буря из Сахары

Реклама
16:41

Хлеб не будет засыхать и портиться неделями: что нужно добавить в упаковкуВидео

16:28

"Мы увеличим боевую мощь": Шмыгаль сделал заявление о мобилизации 500 тысяч человек

16:07

В Запорожье прогремели мощные взрывы: что известно о погибших и раненых

15:54

Крысы убегут из сада сами: эксперт назвала лучший природный отпугиватель

15:51

РФ ударила авиабомбами: в Харькове прогремели сильные взрывы

15:47

Удары по НПЗ способны привести к гражданской войне в России – Тарас Загородний

15:38

Всплыл еще один "грешок" любовницы Путина Кабаевой: растранжирила деньги не туда

15:38

Украину не позовут в НАТО на ближайшем саммите: в NYT раскрыли позицию США и ФРГ

15:37

Германия готовится к войне: в Бундесвере будут важные изменения

14:48

За последние недели Россия полностью уничтожила 80% ТЭЦ в Украине: Шмыгаль назвал угрозы

14:47

Угроза захвата Часового Яра: в ВСУ рассказали о сложной ситуации на фронте

14:27

Вернется летнее тепло: синоптик рассказала, какая погода будет на выходных в Украине

13:56

"У них шуры-муры": стало известно об отношениях путинистов Гузеевой и Харламова

13:38

Увольнение срочников в запас: в Генштабе раскрыли детали демобилизации

13:26

Только не в мусорку: дачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь

13:05

"Сверхсложные времена": MamaRika заговорила о разводе с мужем

12:59

Уменьшение призывного возраста: для чего ТЦК будут вызывать 25-летних

12:44

РФ нацелилась на город-миллионник: Ермак предупредил об угрозе штурма

12:38

"Критический момент близок": в ОП сказали, когда Конгресс одобрит помощь Украине

12:34

Сергей Стерненко. Большое наступление на Харьков и как россияне пытаются сеять паникуВидеоВидеоблоги

Реклама
12:20

Церковный праздник 6 апреля: что запрещено делать в поминальную субботу

12:18

Зачем хитрые хозяйки посыпают веник солью и оставляют на ночь: результат поражаетВидео

11:48

"Хуже всего позади": Елена Зеленская призналась, каким хочет увидеть мужа

11:44

Украина сможет бить дронами по целям на Урале и в Заполярье — источник Bild

11:42

"Это фейк": в ОП ответили на заявления РФ о диалоге с Францией по поводу Украины

11:27

Уничтожены вражеские самолеты: СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск

10:57

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Кроликам - разочарование, Козлам - финансовые убытки

10:57

Одно важное действие: самый старый в мире мужчина поделился секретом долголетия

10:48

РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки

10:31

Блинкен выдал заявление о дополнительной помощи ВСУ: какие прогнозы у Конгресса

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять