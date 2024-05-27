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Что делать с клубникой, если ее много: результат удивит всех

Юлия Закрепа
27 мая 2024, 18:23
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Что можно сделать с клубникой, чтобы не пропала - опытные хозяйки рассказали полезные советы.
Что делать с клубникой, если ее много: результат удивит всех
Что можно сделать из свежей клубники / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как правильно заморозить клубнику на зиму, чтобы родные могли полакомиться полезным фруктом. Известно, что клубника - это не только вкусная ягода, но и очень полезная. Клубника содержит большой кладезь витаминов и полезных элементов, а это то, чего часто не хватает зимой.

Как можно сохранить клубнику на зиму

  • Самый распространенный и самый простой метод сохранения клубники на зиму - замораживание. Для успешной заморозки свежей клубники следует выбирать спелые, но не очень мягкие ягоды, также они должны быть без повреждений. Лучше всего замораживать клубнику в пластиковых контейнерах, которые имеют плотную крышку. Однако, подойдут и обычные пакеты для замораживания.
  • Самый популярный и самый вкусный метод, как сохранить клубнику на зиму - приготовить варенье. Вам только понадобится свежая клубника и сахар. В основном хозяйки берут 1 кг сахара на 1 кг ягод.
  • Один из новых и популярных способов сохранения клубники - высушить ее, ведь именно так можно сохранить больше всего ее полезных свойств. Для этого необходима свежая и спелая клубника. Для сушки фруктов подойдет духовка или электросушилка.

Что можно сделать из свежей клубники

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал о полезных блюдах с клубникой. Он рассказал о полезном и вкусном рецепте салата с клубникой, томатами и базиликом. Он отметил, что сочетание клубники со свежими листьями базилика стало уже классическим. Для этого вам необходимо взять спелую клубнику, листья базилика, свежие томаты и семена подсолнечника. Этот салат приобретет яркий вкус, если заправить его бальзамическим уксусом и ароматным подсолнечным маслом. Кулинар также советует, что можно добавить и сыр моцарелла.

Многие любят готовить клубнику в шоколаде. Поэтому летом, когда клубники вдоволь, это отличная идея для десерта. Также можно к ней добавить и фисташки, тогда десерт поразит ваших родных непревзойденным вкусом. Клубнику нужно тщательно промыть и просушить на бумажном полотенце. Шоколад можно растопить на водяной бане. Стоит помешивать шоколад, пока не растаял, от 3 до 5 минут. Предварительно приготовьте поднос или большую деревянную доску и застелите лист пергамента. Каждую клубничку нужно окунуть в растопленный шоколад, а затем обмакнуть в фисташки и выложить на бумагу. После этого стоит поместить десерт в холодильник на 20 минут и можете смаковать.

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В летнюю жару лучше всего полакомиться прохладительным напитком. Дома можно легко приготовить лимонад из домашней клубники. Для приготовления вкусного лимонада вам понадобится около 500 г клубники, 7-8 столовых ложек сахара, 2 чайные ложки сахарной пудры, 8 столовых ложек свежевыжатого лимонного сока и бутылка негазированной минеральной воды. Для начала стоит тщательно взбить в блендере промытую клубнику и добавить туда 4 чайные ложки сахара. К пюре, которое получилось, следует добавить еще 4 ложки сахара, лимонный сок и минеральную воду. Это все снова тщательно перемешать, а по желанию можно добавить лед.

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