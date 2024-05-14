Как спасти клубнику от морозов: как не дать погоде погубить сладкие ягоды

Клубника, хоть и является довольно морозостойкой культурой, все же может пострадать от поздних весенних или ранних осенних заморозков.

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Как спасти клубнику от морозов? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как спасти клубнику от морозов?

Клубника, хоть и является довольно морозостойкой культурой, все же может пострадать от поздних весенних или ранних осенних заморозков. Проект "НаПенсии" дает несколько советов по теме.

Чтобы защитить клубнику от морозов, можно предпринять ряд мер:

1. Подготовка к зиме:

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Здоровые растения: Обеспечьте клубнике правильный уход в течение всего сезона, чтобы она подошла к зиме здоровой и крепкой. Это включает в себя своевременный полив, подкормки, борьбу с вредителями и болезнями.

Мульчирование: Перед наступлением холодов замульчируйте грядки с клубникой соломой, опавшими листьями, хвоей или другим дышащим материалом. Мульча поможет сохранить тепло в почве и защитить корни клубники от морозов.

Укрытие: В регионах с суровыми зимами рекомендуется дополнительно укрыть грядки с клубникой нетканым материалом, лутрасилом или спанбондом.

2. Защита от весенних заморозков:

Дымовые завесы: В случае прогноза заморозков, можно зажечь дымовые костры или специальные дымовые шашки на участке. Дым создаст защитную завесу над клубникой, повысив температуру на несколько градусов.

Опрыскивание: За 12 часов до заморозка можно опрыскать клубнику раствором "Эпина" или "Циркона". Эти препараты помогут повысить устойчивость растений к низким температурам.

Укрытие: В случае кратковременных заморозков можно укрыть грядки с клубникой лутрасилом, спанбондом, полиэтиленовой пленкой или другими материалами.

3. Спасение цветущей клубники:

Полив: Перед заморозком обильно полейте грядки с клубникой. Влажная почва обладает большей теплоемкостью и лучше защищает корни растений.

Укрытие: Используйте любые доступные материалы для укрытия цветущей клубники: нетканые материалы, картон, мешковину, лапник.

Задымление: Разведите дымные костры или используйте дымовые шашки.

Помните:

Чем раньше вы примете меры по защите клубники от морозов, тем больше шансов сохранить урожай.

Используйте несколько методов защиты одновременно, чтобы повысить эффективность.

Не торопитесь убирать укрытие после заморозков. Дождитесь, когда минует угроза повторных заморозков.

Дополнительные советы:

Выбирайте для посадки морозостойкие сорта клубники.

Своевременно обрезайте старые листья и усы клубники, чтобы улучшить вентиляцию и освещенность посадок.

Регулярно рыхлите почву вокруг клубники, это поможет ей лучше удерживать тепло.

С помощью этих простых мер вы сможете защитить клубнику от морозов и сохранить вкусный и ароматный урожай.

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Какой мороз выдерживает клубника?

Морозостойкость клубники зависит от ряда факторов:

Сорта:

Ремонтантные и крупноплодные сорта клубники обычно менее выносливы, чем традиционные сорта.

Зимостойкие сорта, такие как "Зенга Згана", "Хонейки", "Вима Рина", "Мускатная" выдерживает морозы до -30°C.

Регион выращивания:

В регионах с мягкими зимами клубника может выдерживать морозы до -10°C без какой-либо защиты.

В более холодном климате клубнике потребуется дополнительная защита, например, мульчирование и укрытие, чтобы пережить зиму.

Уход за растениями:

Здоровые, ухоженные растения более устойчивы к морозам, чем слабые или запущенные.

Снежный покров:

Толстый слой снега может обеспечить отличную изоляцию и защитить клубнику даже от очень низких температур.

В среднем, клубника может выдерживать морозы:

Без укрытия:

o от -10°C до -15°C в регионах с мягкой зимой.

o От -5°C до -7°C в регионах с более холодным климатом.

С укрытием:

от -20°C до -25°C в регионах с мягкой зимой.

От -15°C до -20°C в регионах с более холодным климатом.

Важно отметить, что эти цифры являются лишь ориентировочными.

Чтобы сохранить клубнику зимой, необходимо:

Выбирать зимостойкие сорта.

Обеспечивать клубнике правильный уход в течение всего сезона.

Укрывать грядки с клубникой на зиму.

Следить за прогнозом погоды и при необходимости принимать меры защиты от заморозков.

Следуя этим советам, вы сможете вырастить вкусную и ароматную клубнику даже в регионах с суровым климатом.

Каким материалом укрывать клубнику?

Для укрытия клубники можно использовать различные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

1. Нетканые материалы (лутрасил, спанбонд):

Плюсы:

Легкие и дышащие.

Пропускают воду и воздух.

Защищают клубнику от морозов, ветра, птиц и вредителей.

Не препятствуют опылению.

Доступны по цене.

Минусы:

Могут не выдержать сильных снегопадов.

Не подходят для укрытия клубники в регионах с обильными осадками.

2. Пленка:

Плюсы:

Обеспечивает надежную защиту от морозов, ветра, дождя и снега.

Сохраняет тепло и влагу в почве.

Способствует раннему созреванию клубники.

Минусы:

Не пропускает воздух, что может привести к образованию конденсата и развитию грибковых заболеваний.

Необходимо проветривать грядки в солнечные дни, чтобы избежать перегрева растений.

Может повредить клубнику, если ее не снять вовремя.

3. Природные материалы:

Солома, сено, опавшие листья:

Плюсы:

Дешевые и доступные.

Сохраняют тепло и влагу в почве.

Постепенно перегнивают, обогащая почву органическими веществами.

Минусы:

Могут стать рассадником вредителей и болезней.

Не всегда обеспечивают надежную защиту от сильных морозов.

Хвойный лапник:

Плюсы:

Защищает клубнику от морозов, болезней и вредителей.

Подкисляет почву, что нравится некоторым сортам клубники.

Минусы:

Может быть трудно достать в больших количествах.

Опилки:

Плюсы:

Хорошо сохраняют тепло и влагу в почве.

Постепенно перегнивают, обогащая почву органическими веществами.

Минусы:

Могут подкислять почву.

Необходимо использовать только древесные опилки, хвойные опилки могут навредить клубнике.

Важно:

Укрывайте клубнику только после того, как она полностью войдет в состояние покоя.

Не торопитесь убирать укрытие весной.

Дождитесь, когда минует угроза повторных заморозков.

После снятия укрытия проветрите грядки и удалите сорняки.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете выбрать оптимальный материал для укрытия клубники и сохранить вкусный и ароматный урожай.

Клубника - это ягода или фрукт? В быту ягодой, как правило, называют любой мелкий мякотный плод (вне зависимости от его ботанической классификации типа плода и истинности), например смородину, крыжовник (ягода), клубнику, землянику, шиповник (ложная ягода), вишню, черешню, малину (костянка).

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