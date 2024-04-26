Непревзойденный вкус: как приготовить мороженое в домашних условиях - рецепт известного повара

Для приготовления сливочного мороженого потребуются всего четыре ингредиента.

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Как приготовить мороженое в домашних условиях/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Мороженое является одним из самых популярных десертов в теплое время года. А еще лучше оно будет на вкус, если приготовить мороженое в домашних условиях. Таким образом можно быть убежденным, что десерт будет содержать только натуральные полезные составляющие. Кроме этого самостоятельное приготовление такого лакомства позволит поэкспериментировать со вкусами и создать что-то действительно замечательное - можно будет удивлять своим рецептом гостей.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, что должно входить в состав мороженого, и как приготовить сливочное домашнее мороженое своими руками.

Для приготовления сливочного мороженого потребуются четыре ингредиента - молоко, сахар, яйца и сливки.

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Нужно смешать в большой емкости 120 г сахара и 2 яйца, после чего эти ингредиенты надо взбить венчиком. Но не стоит взбивать до состояния пены.

Далее 420 г молока надо нагреть до температуры 60 градусов. Если под руками нет термометра, которым можно было бы измерить температуру - это не беда. Можно визуально определить, что молоко уже нагрелось до нужного теплого состояния - надо смотреть, когда появится первый пар, и тогда снимать его с огня. Теплое молоко нужно смешать со смесью яиц и сахара.

Полученную смесь надо варить в сотейнике на очень маленьком огне до тех пор, пока она начнет загустевать. При этом ее нужно постоянно помешивать лопаткой, доставая до самого дна.

Затем снять смесь с огня и оставить, чтобы она остывала. Когда она немного остынет, надо влить 120 мл 33-процентных сливок. Перемешать и положить в мороженицу или пластиковый контейнер и отправить в морозильную камеру. Далее в течение следующих двух с половиной часов нужно доставать мороженое каждые 30 минут и перемешивать. Далее оставить в морозилке еще на 6-8 часов.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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