Черные пятна на листьях томатов: как победить опасный грибок и спасти урожай

Грибковая инфекция поражает листья снизу вверх, ослабляет кусты и способна существенно снизить урожайность, поэтому действовать нужно быстро.

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Септориоз атакует грядки: как спасти томаты от грибковой болезни / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Септориоз поражает нижние листья томатов первыми

Оптимальная температура для грибка +16…+27°C

Болезнь редко переходит на сами плоды

Грибковое заболевание септориоз, или белая пятнистость листьев - это невидимый враг, который стремительно поражает томаты и способен существенно снизить урожайность, если не начать лечение вовремя. Болезнь вызывает гриб Septoria lycopersici, который поражает не только томаты, но и картофель с баклажанами.

Главред разобрался, как отличить септориоз от альтернариоза и какие средства эффективны против грибка.

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Как выглядит септориоз

Первые симптомы обычно появляются на самых старых листьях в нижней части растения в виде небольших округлых пятен диаметром 1,5–3 мм. Они имеют темно-коричневую кайму, светло-серый или светло-коричневый центр, а иногда - желтый ореол вокруг.

Инфекция развивается снизу вверх: сначала страдают старые листья в нижней части куста, а затем болезнь постепенно поднимается к верхним ярусам. Из-за потери листвы растение слабеет, плоды хуже формируются и теряют вкусовые качества, а сами томаты могут получить солнечные ожоги, пишет The Spruce.

По мере развития болезни пятна увеличиваются и сливаются между собой. Если рассмотреть их через увеличительное стекло, внутри можно заметить маленькие темные бугорки - плодовые тела грибка, которые считаются одним из самых характерных симптомов септориоза.

Быстрее всего грибок распространяется в теплую и влажную погоду - при температуре примерно +16…+27 °C. Именно поэтому важно выявить первые признаки болезни как можно раньше, пока она не охватила весь куст.

Часто эту болезнь путают с альтернариозом (ранней пятнистостью), хотя разница между ними заметна:

при альтернариозе пятна значительно крупнее, слегка вдавлены и имеют характерные концентрические кольца;

при септориозе пятна мельче и с темными точками в центре.

Грибок способен поражать также стебли, цветки и чашелистики, однако сами плоды страдают крайне редко, поэтому без явных признаков на кожуре томаты остаются пригодными к употреблению.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Лечение и профилактика септориоза

Первое, что стоит сделать после обнаружения болезни - немедленно срезать и удалить с участка пораженные листья, а после работы тщательно вымыть руки и продезинфицировать секатор, прежде чем прикасаться к здоровым растениям. Для сдерживания грибка применяют органические фунгициды на основе меди или гидрокарбоната калия. Обработку нужно начинать сразу после появления первых симптомов.

Если инфекция успела распространиться слишком сильно, используют химические препараты, среди которых одним из наиболее эффективных считается хлороталонил.

Полностью предотвратить заражение практически невозможно, особенно в теплое и влажное лето, однако ряд простых мер заметно снижает риск.

Меры профилатики:

не стоит собирать семена с зараженных кустов;

все растительные остатки после сезона следует убирать с участка, а не класть в компост - грибок способен перезимовать и повторно заразить грядки в следующем году;

томаты нужно поливать исключительно под корень, поскольку именно вода на листьях способствует распространению спор;

между кустами стоит оставлять достаточно пространства для свободной циркуляции воздуха;

растения важно подвязывать, чтобы листья не касались земли;

дополнительную защиту дает слой мульчи, который препятствует разбрызгиванию зараженной почвы на нижние листья во время полива или дождя.

Для профилактики также применяют домашний раствор из столовой ложки пищевой соды, чайной ложки растительного масла, нескольких капель жидкого мыла. эти ингредиенты разводят в четырех литрах воды и опрыскивают здоровые растения раз в неделю, утром или вечером.

Специалисты также советуют по возможности соблюдать севооборот и не высаживать томаты на одном и том же месте несколько лет подряд.

Смотрите видео - Что делать, если на томатах появились пятна:

Как писал Главред, многие дачники выращивают томаты, огурцы, болгарский перец и другие культуры, но мало кто знает, что урожай можно увеличить в 10–15 раз благодаря всего лишь одной подкормке.

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