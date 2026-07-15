Помидоры покраснеют быстрее: огородник раскрыл секрет правильной подкормки

Огородник рассказал, какая подкормка помогает помидорам быстрее приобретать естественный цвет.

https://glavred.info/sad-ogorod/pomidory-pokrasneyut-bystree-ogorodnik-raskryl-sekret-pravilnoy-podkormki-10780955.html Ссылка скопирована

Как заставить помидоры быстрее покраснеть / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как правильно формировать кусты томатов

Какое удобрение помогает плодам быстрее краснеть

Почему стоит отказаться от азотных подкормок

Выращивание томатов требует не только регулярного полива и подкормки, но и правильной формировки кустов. Часто дачники сталкиваются с ситуацией, когда плоды уже достигли нужного размера, но долгое время остаются зелеными и не приобретают характерную для сорта окраску.

Главред решил выяснить, какие агротехнические приемы и удобрения могут помочь томатам быстрее созревать и улучшить их вкусовые качества

видео дня

Как рассказал опытный огородник и автор YouTube-канала "Полезное ТВ", для получения обильного и качественного урожая важно не только обеспечить растения питательными веществами, но и контролировать рост зеленой массы. Это помогает направить ресурсы растения на развитие и созревание плодов.

Почему важно удалять листья и пасынки на томатах

Одной из важнейших процедур при выращивании индетерминантных сортов томатов, которые могут вырастать до 2,5 метра в высоту, является регулярное пасынкование и удаление нижних листьев. Такой уход улучшает циркуляцию воздуха между растениями, снижает риск развития грибковых заболеваний и обеспечивает лучшее освещение плодов.

"Каждую неделю на индетерминантных томатах нужно удалять по два, максимум три самых нижних листа, чтобы немного просветить растение снизу, обеспечить нормальное проветривание и чтобы солнечные лучи попадали и на помидоры", - отмечает садовод.

Эксперты по выращиванию овощных культур также подчеркивают, что чрезмерное удаление листьев может негативно повлиять на состояние растения. Сильный стресс способен спровоцировать опадение цветков и снижение урожайности. Именно поэтому процедуру рекомендуют проводить постепенно.

Особое внимание специалист советует уделять пасынкам. Боковые побеги активно потребляют питательные вещества, которые могли бы использоваться для налива и созревания плодов.

Какие удобрения помогают томатам быстрее созревать

Во время активного плодоношения томатов агрономы рекомендуют пересмотреть схему подкормки. В этот период стоит отказаться от азотных удобрений, которые стимулируют рост листьев и побегов, но могут замедлять созревание плодов.

Для поддержания растений целесообразнее использовать фосфорно-калийные удобрения, которые способствуют развитию плодов, накоплению сахаров и улучшению вкусовых характеристик.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как отмечает автор: "Азотные удобрения мы уже не используем на томатах, только фосфорные, калийные, здесь еще есть дополнительно макро- и микроэлементы и биологически активные вещества".

По словам огородника, особую эффективность демонстрирует гумат калия. Его регулярное внесение примерно один раз в две недели помогает плодам быстрее приобретать естественный цвет, улучшает вкус томатов и способствует повышению содержания сахаров.

Правильное формирование кустов в сочетании со сбалансированным фосфорно-калийным питанием позволяет ускорить созревание томатов и получить более качественный урожай даже во второй половине сезона.

Подробнее о том, как правильно формировать кусты томатов и чем подкармливать растения, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Полезное ТВ" YouTube-канал "Полезное ТВ" - это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, поделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты ухода за садом и огородом. На этот канал подписано более 2,92 миллиона пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред