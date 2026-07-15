Как ещё можно назвать Валерию на украинском: подборка мягких форм этого имени

Читайте в материале:
- Как по-украински ласково называть Валерию
- Какое происхождение у этого имени
- Когда Валерия отмечает именины
Женское имяВалерия очень популярно в Украине, но в повседневной речи его часто сокращают лишь до одной или двух привычных форм. На самом деле существует гораздо больше вариантов обращения - от нейтральных до ласковых. Главред расскажет об этом подробнее.
Языковой блогер и наставник Адам Диденко в своём видео в TikTok рассказал, как можно по-разному обращаться к девушкам и женщинам с этим именем.
В своём видео он упомянул следующие формы имени Валерия:
- Лера;
- Лера;
- Леруня;
- Леруся;
- Валерочка;
- Валерка.
Вместе с тем стоит отметить, что формы "Валерочка" и "Валерка" считаются русифицированными или разговорными. В современном украинском языке чаще рекомендуют употреблять исконные ласкательные формы, в частности Валерийка, Валя, Валюся, Валечка, если они соответствуют предпочтениям человека.
Видео о том, как ещё можно назвать Валерию на украинском языке, можно посмотреть здесь:
@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Валерия" - и как их уместно употреблять. Украинский язык - глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже - и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko
Происхождение и значение имени
По данным Википедии, имя Валерия имеет латинское происхождение. Оно образовано от глагола valere ("быть сильным", "быть здоровым", "иметь силу") и является женской формой мужского имени Валерий.
Первоначально Valerius было родовым именем одного из самых влиятельных патрицианских родов Древнего Рима. Впоследствии имя распространилось во многих странах Европы и приобрело различные местные формы.
День ангела Валерии
Валерия отмечает именины несколько раз в год. По новому церковному календарю основными датами являются:
7 июня - день памяти мученицы Валерии Кесарийской;
2 декабря - день памяти святой царицы Валерии.
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О персоне: Адам Диденко
Адам Диденко - украинский филолог и тренер по ораторскому мастерству, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.
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