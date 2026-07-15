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Как ещё можно назвать Валерию на украинском: подборка мягких форм этого имени

Марина Иваненко
15 июля 2026, 22:26
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У имени Валерия есть не только привычные сокращения. Как на украинском языке называют Валерию, что означает это имя и когда отмечают День ангела.
Как ещё можно назвать Валерию
Как ещё можно назвать Валерию / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Как по-украински ласково называть Валерию
  • Какое происхождение у этого имени
  • Когда Валерия отмечает именины

Женское имяВалерия очень популярно в Украине, но в повседневной речи его часто сокращают лишь до одной или двух привычных форм. На самом деле существует гораздо больше вариантов обращения - от нейтральных до ласковых. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Языковой блогер и наставник Адам Диденко в своём видео в TikTok рассказал, как можно по-разному обращаться к девушкам и женщинам с этим именем.

В своём видео он упомянул следующие формы имени Валерия:

  • Лера;
  • Лера;
  • Леруня;
  • Леруся;
  • Валерочка;
  • Валерка.

Вместе с тем стоит отметить, что формы "Валерочка" и "Валерка" считаются русифицированными или разговорными. В современном украинском языке чаще рекомендуют употреблять исконные ласкательные формы, в частности Валерийка, Валя, Валюся, Валечка, если они соответствуют предпочтениям человека.

Видео о том, как ещё можно назвать Валерию на украинском языке, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Валерия" - и как их уместно употреблять. Украинский язык - глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже - и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Происхождение и значение имени

По данным Википедии, имя Валерия имеет латинское происхождение. Оно образовано от глагола valere ("быть сильным", "быть здоровым", "иметь силу") и является женской формой мужского имени Валерий.

Первоначально Valerius было родовым именем одного из самых влиятельных патрицианских родов Древнего Рима. Впоследствии имя распространилось во многих странах Европы и приобрело различные местные формы.

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

День ангела Валерии

Валерия отмечает именины несколько раз в год. По новому церковному календарю основными датами являются:

7 июня - день памяти мученицы Валерии Кесарийской;

2 декабря - день памяти святой царицы Валерии.

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О персоне: Адам Диденко

Адам Диденко - украинский филолог и тренер по ораторскому мастерству, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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