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Семья узнала себя на фото в чужом доме: странная находка озадачила всех

Константин Пономарев
15 июля 2026, 16:42
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Во время отдыха семья нашла в арендованном через Airbnb доме свое старое фото. Необычная находка вызвала тысячи обсуждений в соцсетях.
Семья узнала себя на фото в чужом доме
Семья узнала себя на фото в чужом доме / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@aubsbirrell

Вы узнаете:

  • Почему семья застыла перед фотографией на стене
  • Как снимок десятилетней давности оказался в чужом доме
  • Что больше всего удивило пользователей сети

Обычная поездка в Сан-Диего (США) обернулась для американской семьи настоящей загадкой. Две сестры, заселившись в дом, арендованный через Airbnb, обнаружили на стене фотографию, на которой были запечатлены они сами вместе с родственниками около десяти лет назад.

Неожиданная находка быстро стала вирусной в TikTok и вызвала бурное обсуждение в сети.

видео дня

Семья узнала себя на фотографии в незнакомом доме

Пользовательница TikTok Обри Биррелл рассказала, что семья приехала в арендованный дом в начале месяца и почти сразу обратила внимание на большое декоративное фото на стене. Сначала отец заметил, что один из людей на снимке удивительно похож на него.

Однако спустя несколько секунд стало ясно, что это не просто похожий человек. На фотографии действительно оказались отец девушки, сестра Либби и брат Брэди во время семейного отдыха на пляже, который состоялся примерно десять лет назад.

Семья узнала себя на фотографии в незнакомом доме
Семья узнала себя на фотографии в незнакомом доме / Фото: tiktok.com/@aubsbirrell

"Мы буквально на этой фотографии. У нас даже сохранились эти купальники", - рассказала Либби, не скрывая удивления.

По словам девушек, они никогда раньше не были в этом доме и не понимают, каким образом снимок оказался среди предметов интерьера.

Пользователи сравнили историю с фильмом ужасов

Видео с необычной историей быстро набрало популярность. Многие пользователи признались, что подобная ситуация кажется сюжетом фильма ужасов. Одни предположили невероятное совпадение, другие шутили, что подобные события выглядят как "сбой в матрице".

"Черт возьми, ваш алгоритм в реальной жизни работает на пределе возможностей", - написал один из пользователей.

Большое декоративное фото на стене
Большое декоративное фото на стене / Фото: tiktok.com/@aubsbirrell

В комментариях появились и похожие истории. Один зритель рассказал, что его дедушка случайно оказался на туристической открытке, купленной родственниками, а другой вспомнил, как увидел на первой полосе местной газеты собственную фотографию с матерью, сделанную несколькими годами ранее во время городского фестиваля.

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристов. Всемирная известность обернулась испытанием для жителей. Люди жалуются на толпы туристов и считают компенсацию от властей слишком маленькой.

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TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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