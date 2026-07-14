В Кремле заявили о срыве переговоров и напомнили об условиях Путина для Украины

Глава МИД России заявил, что Европа и Киев пытаются отвлечь Вашингтон от договоренностей, достигнутых на Аляске.

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Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей между Россией и США по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

Лавров обвинил Европу в срыве соглашений между Россией и США

Действия ВСУ в Азовском море назвал "чистым терроризмом"

Глава МИД РФ напомнил об условиях Путина от июня 2024 года

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в попытках сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию в Украине, а действия украинских военных в Азовском море назвал "чистым терроризмом". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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"Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг „украинского кризиса" (так в Кремле назвали полномасштабное вторжение РФ в Украину, продолжающееся с 2022 года, - ред.), вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать существующие договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами", - цинично заявил Лавров.

Соратник Путина также напомнил о предыдущих заявлениях президента России относительно возможного силового сценария.

"Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко определены в июне 2024 года в его выступлении здесь, в министерстве иностранных дел", - сказал он, не уточнив, о каких именно условиях идет речь.

По словам главы МИД, почти год назад Россия и США якобы фактически заключили соглашение об урегулировании на основе американской схемы, представленной во время встречи на Аляске. Европейские страны и Украина, которые не принимали участия в этих переговорах, по его словам, приложили усилия, чтобы убедить Вашингтон отказаться от достигнутых договоренностей.

"Европа и Украина сказали: мы не участвовали, нас это не касается. И сейчас они сделали все, чтобы США попытались отойти в сторону", - сказал Лавров.

Позицию американского президента в отношении этих попыток министр охарактеризовал как сдержанную. Дональд Трамп, по словам Лаврова, публично не комментирует давление со стороны европейцев и не заявлял о прекращении действия договоренностей, достигнутых на Аляске.

"А вот европейцы, „украинский режим" (так в стране-агрессоре РФ называют законно избранную украинскую власть, - ред.) публично заявили, что (так называемые, - ред.) „аляскинские договоренности" мертвы, и мы их похоронили. Поэтому я не могу судить, как США будут относиться к той или иной заключенной договоренности, но я понимаю, что там есть сложности, там есть определенные политические проблемы, без этого не обойтись", - подчеркнул глава МИД.

Лавров назвал действия Украины в море "терроризмом"

Отдельно министр затронул тему морских операций украинской стороны, обвинив Киев в действиях, выходящих за рамки обычного противостояния в зоне боевых действий.

"Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и забирают себе. А здесь ни себе, ни людям. Просто нанести ущерб, запугать. Чистый терроризм, который проявляется не только в Азовском и Чёрном морях, но и, кстати, на Африканском континенте", - заявил Лавров, умалчивая о террористических ударах россиян по жилым домам мирных украинцев с помощью ракет, дронов и авиабомб.

По его словам, в стремлении нанести Москве максимальный ущерб украинская сторона якобы готова вступать в союзы с любыми силами, включая экстремистские группировки в Африке.

Какие условия выдвинул Путин Украине в 2024 году

Упоминание Лаврова о выступлении Путина в июне 2024 года отсылает к так называемым "условиям" прекращения войны, которые тогда фактически имели форму ультиматума. Президент России озвучил их во время встречи с руководством МИД в Москве 14 июня 2024 года.

Среди главных требований тогда фигурировали полный вывод украинских войск из частично оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от курса на вступление в НАТО, а также так называемые "демилитаризация" и "денацификация" - термины, содержание которых Кремль так и не уточнил.

Отдельными пунктами были "обеспечение прав" русскоязычного населения, признание аннексированных территорий частью России и отмена западных санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда отверг эти требования, назвав их ультиматумом, а не основой для переговоров, и подчеркнул, что Москва пытается навязать Украине капитуляцию.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Какие два сценария остались в окружении Путина - комментарий политолога

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду отметил, что телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, а также информация о возможности лицензионного производства ракет для Patriot вызвали в России заметное разочарование. В то же время, по его мнению, именно такая реакция может подтолкнуть Кремль к новой эскалации.

По словам эксперта, в первую очередь это укрепляет позиции сторонников продолжения войны в российском руководстве, которые выступают против любых договоренностей с США. Именно они, считает Фесенко, могут убеждать Владимира Путина полностью отказаться от переговоров с Дональдом Трампом.

Политолог также отметил, что нынешняя ситуация выглядит позитивной для Украины, однако в то же время она укрепляет позиции тех сил в России, которые выступают за дальнейшее обострение войны, а не за ее завершение.

По его мнению, одним из возможных сценариев является решение Москвы усилить военное давление, исходя из того, что в условиях развития событий именно эскалация может стать ответом.

В то же время Фесенко предполагает, что внутри российской власти может сформироваться и иная позиция. Часть представителей руководства может прийти к выводу, что даже с участием Трампа война зашла в тупик, а значит, стоит искать пути к ее завершению. Эксперт подчеркнул, что реакция российских элит на нынешнюю ситуацию остается неоднозначной, а вопрос о возможностях дальнейшего наращивания военного давления остается открытым.

"Возможности для эскалации, к сожалению, еще есть. Самый простой и самый реалистичный сценарий, который, скорее всего, Кремль применит, хотя и в ограниченных масштабах, - это массовая мобилизация", - подытожил Фесенко.

Война РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский провел успешные переговоры с Дональдом Трампом. Заявления лидеров подчеркнули изменение отношения Трампа к Украине и ее ударным возможностям. Отмечается, что Трамп регулярно знакомится с закрытыми разведывательными отчетами о новых возможностях украинских сил.

Эксперты FOX News обратили внимание на последствия ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ для внутреннего рынка топлива. Аналитики указали на перебои в поставках в отдельные регионы. В публикации отмечается, что ПВО РФ не способна одновременно надежно прикрыть все НПЗ.

Ранее диктатор и военный преступник Владимир Путин сообщал о намерении усилить ответные меры на удары по российской территории. Также Путин признал наличие проблем с поставками нефтепродуктов и работу над новой системой доставки топлива в Крым.

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О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958 года, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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