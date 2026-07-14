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Что поможет Украине выиграть решающую фазу войны: в NYT раскрыли главное условие

Алексей Тесля
14 июля 2026, 21:12
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Украинцы продемонстрировали замечательную изобретательность в адаптации к новым формам ведения войны.
ВСУ, Фронт, Война
ВСУ успешно сдерживают наступление РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • Битва в небе ведется не за территорию: это изнурительная дуэль
  • Украина все чаще наносит удары по ВПК в глубине РФ

После того как темпы продвижения российских войск на земле существенно снизились, а захват новых территорий сопровождается значительными потерями личного состава, центр военного противостояния сместился в воздушное пространство.

Как пишет The New York Times, борьба в воздухе сегодня имеет гораздо большее значение, чем непосредственный контроль над территорией.

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"Битва в небе ведется не за территорию: это изнурительная дуэль на истощение, разрушение и смерть, призванная подорвать способность и волю противника к продолжению боя", - говорится в публикации.

Автор напомнил о недавнем интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот подчеркнул, что определяющим фактором сейчас является не площадь контролируемых земель, а способность страны эффективно отражать российские ракетные атаки. По мнению Шмеманна, именно ракеты-перехватчики стали для Украины тем ресурсом, который играет такую же критически важную роль, какую ранее играли артиллерийские боеприпасы.

Несмотря на то что финансирование закупок вооружений обеспечивается в рамках пакета военной помощи НАТО объемом около 80 млрд долларов, поставки средств противовоздушной обороны остаются ограниченными. Украина вынуждена конкурировать за ракеты для комплексов Patriot не только с американскими военными, но и с другими зарубежными заказчиками.

Уточняется, что ежегодный выпуск таких ракет составляет примерно 600 единиц. При этом, по его данным, во время активной фазы конфликта с Ираном Соединенные Штаты всего за 39 дней использовали около половины своего запаса, который насчитывал 2330 ракет Patriot. На этом фоне, пишет автор, даже весь годовой объем производства не способен полностью покрыть украинские потребности, особенно учитывая, что Россия ежемесячно применяет около 60 баллистических ракет "Искандер".

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

При этом обозреватель не считает ситуацию безвыходной.

"Это не означает, что Украина обречена. Совсем наоборот. Украинцы продемонстрировали замечательную изобретательность в адаптации к новым формам ведения войны, прежде всего в разработке сложных, недорогих и смертоносных беспилотников. Следуя старому принципу "стреляй в лучника, а не в стрелу", Украина все чаще наносит удары по военно-промышленным объектам в глубине России с существенным эффектом, о чем свидетельствует недавний запрет России на экспорт дизельного топлива", - пишет он.

По мнению автора, Украина демонстрирует преимущество в так называемой "адаптационной войне", быстрее приспосабливаясь к меняющимся условиям боевых действий. В то же время он полагает, что российское руководство продолжает делать ставку на массированные ракетные и артиллерийские удары.

Добавляется, что возможная передача лицензии на производство ракет для Patriot внутри Украины могла бы стать важным политическим и военным сигналом Москве, свидетельствующим о долгосрочной поддержке Киева со стороны союзников.

Трамп поддержал идею переговоров между Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского о проведении прямой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Американский президент заявил, что считает подобный формат переговоров позитивным шагом. По его мнению, личный диалог между руководителями двух государств способен способствовать поиску дипломатических решений и может стать важным элементом в процессе урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее был раскрыт сценарий визита представителей Трампа в Украину. Вашингтону нужна свежая информация о позиции диктатора Владимира Путина, считает Игорь Рейтерович.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа". Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина, сообщают источники.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ. Украина уже длительное время ведет переговоры с США о получении лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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