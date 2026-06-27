Визит представителей Трампа в Украину: раскрыт вероятный сценарий

Важное из заявлений Рейтеровича:
- Сначала представители Трампа поедут в Москву
- После этого они могут приехать и в Украину
Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович прокомментировал вопрос о вероятности возможного визита представителей президента США Дональда Трампа в Украину.
"Это может произойти после их (Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, - ред.) поездки в Москву", - подчеркнул он в интервью Главреду.
По мнению эксперта, сначала представители Трампа поедут в Москву, потому что Вашингтону нужна свежая информация о позиции диктатора Владимира Путина.
"Позицию Украины он уже знает — Зеленский озвучил ее ему. Также он озвучивал ее Уиткоффу и Кушнеру ранее, в частности во время телефонных разговоров", - пояснил он.
Собеседник считает, что если Уиткофф и Кушнер вернуться из Москвы с какими-то существенными договоренностями, тогда они приедут и в Украину.
"То есть рано или поздно этот визит должен состояться. Без него вряд ли обойтись удастся. Или же сразу состоится большая встреча, на которой будут присутствовать они, президент Украины или украинская делегация, и там уже будут проходить дальнейшие переговоры", - добавил Рейтерович.
Трамп о возможных переговорах по завершению войны
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского о проведении прямой встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.
Он заявил, что в целом положительно оценивает саму идею таких переговоров, подчеркнув, что личный диалог между сторонами может стать важным шагом к поиску путей урегулирования конфликта.
Переговоры о мире - новости по теме
Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.
Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.
Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.
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О персоне: Игорь Рейтерович
Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".
В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".
Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.
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