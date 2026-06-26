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Служил с Путиным в КГБ и считался его преемником: умер экс-министр обороны РФ

Виталий Кирсанов
26 июня 2026, 17:35
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Сергей Иванов на полгода младше российского диктатора Владимира Путина.
Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет
Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет / коллаж: Главред, фото: t.me/agentstvonews

Кратко:

  • Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет
  • В 2007 году Иванов считался вероятным кандидатом на пост преемника Путина

Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был.

О причинах смерти не сообщается, Иванов на полгода младше российского диктатора Владимира Путина, с которым служил в КГБ.

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После прихода Путина к власти Иванов получал самые высокие государственные посты: в разные годы он был секретарем Совета безопасности, министром обороны, вице-премьером и главой администрации президента.

Как отметила "Медуза", в 2007 году Иванов считался одним из наиболее вероятных кандидатов на пост преемника Путина, но проиграл аппаратную борьбу Дмитрию Медведеву

Иванов участвовал в выборах 2008 года, но Путин сделал своим преемником Медведева, поскольку считал, что Медведев потом вернет ему эту власть, а в Иванове он сомневался.

Кроме того, Путина беспокоило, что к Иванову хорошо относились и американские власти. Сам Иванов этого не скрывал и открыто говорил, что контактирует с представителями Белого дома.

Как и другие члены ближайшего круга Путина, Иванов старался использовать влияние и продвигать своих детей на высокие посты в госкорпорациях и лояльных власти крупных компаниях. Так, его старший сын Александр был зампредом Внешэкономбанка. Он погиб в 2014 году, утонув на отдыхе в ОАЭ.

Младший сын Иванова, Сергей, занимает пост заместителя председателя наблюдательного совета алмазодобывающей компании "Алроса". Он также является членом совета директоров "Севералмаза" и НПФ "Газфонд". В 2021 году Иванов-младший умудрился заработать полмиллиарда рублей, пишет "Агентство.Новости".

Смерть сына подкосила здоровье Иванова, и в 2016 года он ушел со своего поста главы Администрации президента. Взамен ближайший соратник Путина получил пост его спецпредставителя по вопросам экологии. Иванов занимался защитой амурских тигров и регулярно предлагал ограничить турпоток на Байкал.

В 2023 году Иванов высказался в поддержку войны с Украиной.

Может ли Россию ждать внутренний раскол: мнение эксперта

Бывший руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука оценил вероятность появления масштабного внутреннего противостояния в России. По его мнению, несмотря на возможное недовольство отдельных представителей элит, их влияние на происходящие процессы остаётся минимальным.

Тука отметил, что российское руководство за последние годы существенно усилило контроль над политической системой, последовательно ограничивая деятельность оппозиционных сил и устраняя потенциальные центры сопротивления. По его словам, особенно активно этот процесс происходил в последние два года.

В результате, считает эксперт, в России практически не осталось влиятельных политических фигур или организаций, способных консолидировать недовольных и составить реальную конкуренцию действующей власти.

Новости РФ - главное

Ранее появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти. У Владимира Путина очевидная сверхидея: он закончит войну, только если в РФ все рухнет, считает Иван Преображенский.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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"Медуза" - независимое оппозиционное русскоязычное интернет-СМИ расположенное в Риге (Латвия), выходит на русском и английском языках.

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