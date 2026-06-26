Путина ждет крах из-за войны в Украине: в The Hill раскрыли сценарий

Одновременно с военными трудностями Россия сталкивается с растущими потерями и значительными расходами на ведение войны.

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Владимир Путин зашел в тупик в войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Украина последовательно разрушала военную инфраструктуру РФ

Кроме потерь РФ сталкивается с растущими значительными расходами

Дальнейшее ослабление российских позиций в оккупированном Крыму может иметь серьёзные последствия не только для военной кампании Москвы, но и для политической устойчивости Кремля.

По мнению авторов в статье для The Hill, за годы войны Украина последовательно разрушала военную инфраструктуру России на полуострове. Удары по объектам Черноморского флота, аэродромам, складам, системам ПВО и транспортным маршрутам постепенно усложнили обеспечение российских войск и снизили их возможности в регионе.

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Аналитики отмечают, что одновременно с военными трудностями Россия сталкивается с растущими потерями и значительными расходами на ведение войны. По их оценке, это усиливает нагрузку на государственные ресурсы и создаёт дополнительные вызовы для российского руководства.

Тот и Свит считают, что Крым остаётся одним из самых важных стратегических объектов для Москвы. Именно поэтому дальнейшая потеря военного контроля над полуостровом или серьёзное ограничение его использования могут стать болезненным ударом для Кремля.

Эксперты поддерживают точку зрения, согласно которой для достижения стратегического преимущества Украине необязательно немедленно возвращать Крым под свой физический контроль. Достаточно лишить Россию возможности эффективно использовать полуостров как военную базу и логистический центр.

По мнению авторов публикации, если Москва окончательно утратит способность удерживать и обеспечивать Крым, это может серьёзно повлиять на политические позиции Владимира Путина внутри страны.

Может ли Россию ждать внутренний раскол: мнение эксперта

Бывший руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука оценил вероятность появления масштабного внутреннего противостояния в России. По его мнению, несмотря на возможное недовольство отдельных представителей элит, их влияние на происходящие процессы остаётся минимальным.

Тука отметил, что российское руководство за последние годы существенно усилило контроль над политической системой, последовательно ограничивая деятельность оппозиционных сил и устраняя потенциальные центры сопротивления. По его словам, особенно активно этот процесс происходил в последние два года.

В результате, считает эксперт, в России практически не осталось влиятельных политических фигур или организаций, способных консолидировать недовольных и составить реальную конкуренцию действующей власти.

Ранее появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти. У Владимира Путина очевидная сверхидея: он закончит войну, только если в РФ все рухнет, считает Иван Преображенский.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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Об источнике: The Hill The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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