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Трамп будет давить: прогноз натиска США на РФ для завершения войны в Украине

Алексей Тесля
25 июня 2026, 18:44
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США могут инициировать расширение программы PURL, не исключает Игорь Рейтерович.
Трамп, Путин
Дональд Трамп может надавить на Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из заявлений Рейтеровича:

  • США могут усилить давление на РФ передачей вооружений Украине
  • Возможно расширение программы PURL - увеличение масштабов

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович прокомментировал вероятность давления американской администрации на диктатора РФ Владимира Путина для завершения войны в Украине.

"Военное давление в данном случае может означать лишь передачу чего-либо Украине", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По мнению эксперта, вряд ли стоит ожидать крупных масштабов, но определенные символические шаги могут иметь место.

"Также возможно расширение программы PURL, когда она начнет работать в более широких масштабах. Будут политические заявления, очевидно, информационно-пропагандистского характера в адрес России. Кроме того, на мой взгляд, могут быть введены санкции", - не исключает он.

Собеседник также убежден в том, что соответствующий инструментарий у президента США Дональда Трампа для этого есть.

"Он может его применить. Даже если эти шаги будут носить символический характер, здесь важен сам принцип и демонстрация готовности идти до конца", - резюмировал Рейтерович.

Трамп о переговорах по завершению войны

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу предложения президента Украины Владимира Зеленского провести личные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Американский лидер отметил, что в целом положительно относится к идее такой встречи, подчеркнув, что прямой диалог между руководителями двух стран может стать важным шагом на пути к урегулированию ситуации.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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