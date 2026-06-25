'Польша зарабатывает на войне в Украине': эксглава МИД раскрыл неприятную правду

Бывший глава МИД объяснил, почему экономические интересы Варшавы превалируют над громкими заявлениями.

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Скандал с Польшей — экс-глава МИД заявил, что Польша наживается на войне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что сказал Владимир Огрызко:

Дипломат считает, что Польша наживается на войне в Украине

Оружие, переданное ВСУ, компенсируется Варшаве за счет фондов ЕС

Политические дискуссии вокруг отношений Украины и Польши вновь обострились на фоне скандала с орденами и решений польского президента Навроцкого. Более того, отдельные польские правые политики начали заявлять о возможном блокировании вступления Украины в ЕС и сокращении военной поддержки. На этом фоне возник вопрос, могут ли споры отразиться на оборонном сотрудничестве, логистике и транзите вооружения, сообщил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии Главреду.

Экономическая составляющая двусторонних отношений, по мнению дипломата, остается одним из главных факторов, сдерживающих радикальные решения и заставляющих политиков учитывать практические интересы своих государств.

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"Теоретически возможно всё. Если быть циничным, то следует отметить, что Польша зарабатывает на войне в Украине. В частности, благодаря сотням тысяч украинских работников, которые не отнимают, а приносят пользу польской экономике. Кроме того, значительная часть того, что Польша передает Украине, компенсируется ей через фонды Евросоюза. Поэтому вряд ли найдутся политики, которые после подсчета всех плюсов и минусов захотят принять подобные меры в отношении Украины", — отметил Огрызко.

В то же время дипломат обращает внимание, что громкие политические заявления не стоит воспринимать как принципиально новый вызов для украинско-польских отношений. По его словам, подобная риторика появлялась и раньше и использовалась отдельными силами во внутренней борьбе.

"А то, что в Польше найдутся люди, которые будут кричать, что Украину не нужно принимать в ЕС, — это не новость. Такие люди среди поляков есть и сейчас. Разве блокировка границ поляками в прошлом и позапрошлом году происходила из-за подобных исторических споров? Нет. С украинской стороны не было никаких неадекватных действий, а со стороны Польши мы видели блокирование границы и высыпание украинского зерна прямо на дорогу. Это сугубо политические вещи, которые разыгрываются определенными силами. Ничего принципиально нового здесь нет", — подытожил дипломат.

Скандал с Польшей — последние новости по теме

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий сделал важное заявление о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его словам, такое решение существенно отражает позицию Варшавы в отношении исторической памяти и условий европейской интеграции, и такая риторика может усилить политическую напряженность между государствами. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о возможной реакции Киева на недружественные шаги. По его словам, зеркальные меры во внешней политике помогут защитить национальные интересы Украины в текущих условиях.

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь канцелярии президента Польши Рафал Лескевич сообщил о дальнейшей судьбе награды. Он уточнил, что вопрос хранения ордена Белого Орла будет решаться в официальном порядке и должен быть урегулирован соответствующими процедурами, после чего награда останется на хранении в государственных учреждениях.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко — украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года — проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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