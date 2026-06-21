Громкий скандал с Польшей: Сибига намекнул на ответные шаги Украины

Украина намерена перейти к политике зеркальных шагов в отношении других стран, подчеркнул Андрей Сибига.

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Андрей Сибига оценил обострение в отношениях с Польшей / Коллаж: Главред, фото: Facebook А.Сибиги, Pixabay/jwvein

Главное из заявлений Сибиги:

Украина будет зеркально реагировать на недружественные действия других стран

Киев открыт к дипломатическому диалогу со странами-партнерами

Украина будет зеркально реагировать на недружественные действия других стран и призывает страны-партнеры к сдержанности во взаимоотношениях, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Таким образом он прокомментировал в эфире национального телемарафона ситуацию с лишением украинского народа в лице президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого орла.

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"Безусловно, эта ситуация, это пренебрежение к президенту Украины – это ведь не только об ордене, не о лишении ордена. Это было проявлением неуважения к украинскому воину, к украинскому народу, к нашей истории, к нашему праву иметь свою историю. Мы не будем этого терпеть. И ситуация, когда столько действующих и бывших президентов консолидированно заняли такую позицию, свидетельствует о нашей зрелости, о недопустимости того, чтобы какой-либо другой президент иностранного государства впредь диктовал нам нашу историю. Точка. С этим покончено", – сказал Сибига.

При этом он подчеркнул открытость к дипломатическому диалогу со странами-партнерами.

"Мы знаем, что 11 июля – тоже достаточно чувствительная дата для Польши. Речь идет о дне памяти жертв Волынской трагедии. И мы призываем к взвешенности, мы открыты к дипломатическому диалогу, считаем, что арсенал дипломатических инструментов должен быть задействован максимально, и мы к этому готовы", – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что Украина намерена перейти к политике зеркальных шагов в отношении других стран, в том числе если их действия будут недружественными. "Мы будем зеркально отвечать на все шаги, особенно если эти шаги недружественны, если они проявляют неуважение к нашей стране", – подчеркнул Сибига.

Отказ от польских наград: что известно

Третий президент Украины Виктор Ющенко отказался от польского ордена Белого орла. Такое решение он принял в знак несогласия с попытками пересмотреть решение о награждении президента Украины Владимира Зеленского. Второй президент Украины сообщил, что после решения польской стороны больше не видит возможности оставаться кавалером ордена Белого орла, которым был награжден еще в 1997 году. Позже от польской награды также отказался Петр Порошенко.

Скандал вокруг ордена Белого орла — новости по теме

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Тогда в соцсетях публично разъяснили, что это решение связано с присвоением подразделению Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА".

Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий обнародовал подробности. По его словам, лишение ордена было взвешенным шагом после предоставления Украине времени на изменение позиции относительно названия подразделения УПА, при этом польская сторона отвергает обвинения в стратегической ошибке.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский отправил орден Белого орла президенту Польши "Новой почтой". Владимир Зеленский объяснил, почему вернул Польше орден Белого орла, и высказался о будущем украинско-польских отношений.

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О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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