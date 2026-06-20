Не только Зеленский: кто из украинских топ-чиновников отказался от польских наград, список

Решение Варшавы в отношении Зеленского вызвало широкий резонанс в Украине. Какие украинские чиновники и дипломаты также отказались от польских наград.

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Зеленский вернул орден Белого Орла — кто ещё отказался от наград / Коллаж: Главред

О чем заявили украинские лидеры:

Шаг Варшавы назвали политической ошибкой, которая подыгрывает Кремлю

Возвращение орденов является реакцией на лишение Зеленского награды

Украина ценит польский народ, но требует уважения к своей истории

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла вызвало масштабную волну реакций в Украине. Вслед за главой государства о возвращении собственных польских государственных наград заявили бывший президент Леонид Кучма, руководители украинской власти, дипломаты и чиновники, назвав такой шаг Варшавы политической ошибкой, которая может сыграть на руку России.

Главред собрал список должностных лиц и экс-чиновников, отказавшихся от польских наград.

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Зеленский вернул Орден Белого Орла

Президент Украины заявил, что решение польской стороны изменяет само содержание высшей государственной награды Польши, которую ранее называли символом особого доверия и благодарности. Он подчеркнул, что Украина не собирается оспаривать внутренние решения Польши, однако не может не реагировать на ситуацию, когда критерии сохранения награды вызывают вопросы. Об этом он сообщил в сообщении в Telegram, опубликовав фото ордена, который отправляется в Польшу "Новой почтой" на имя президента Кароля Навроцкого.

/ Фото: Владимир Зеленский/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

/ Фото: Владимир Зеленский/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить", — заявил Владимир Зеленский.

Президент отдельно подчеркнул, что украинское государство по-прежнему высоко ценит поддержку польского народа, которая после начала полномасштабного вторжения России стала одним из ключевых факторов помощи Украине. По его словам, сотрудничество двух народов остается важной составляющей европейской безопасности, а Киев и впредь выступает за конструктивный диалог по сложным страницам общей истории. Зеленский подчеркнул, что Украина защищает не только собственную независимость, но и безопасность всей Европы, поэтому рассчитывает на продолжение партнерства с государствами, которые поддерживают борьбу украинцев против российской агрессии.

Президент также пояснил, что в 2023 году воспринимал вручение Ордена Белого Орла не как личную награду, а как символ признания героизма всего украинского народа и Вооруженных сил Украины. Именно поэтому после решения Варшавы он вернул награду польскому президенту.

"Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован Орден Белого Орла. Так тогда и говорилось. Сегодня я отправил Орден господину президенту Польши. Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ющенко отказался от Ордена Белого Орла

Третий президент Украины Виктор Ющенко отказался от польского Ордена Белого Орла. Такое решение он принял в знак несогласия с попытками пересмотреть решение о награждении президента Украины Владимира Зеленского, считая, что речь идет не только об оценке отдельного человека, но и об отношении к украинскому народу.

Об этом сообщила украинская журналистка, работавшая пресс-секретарем третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2006–2010 годах, Ирина Ванникова.

По её словам, символическое значение польской награды выходит далеко за пределы личного признания государственного деятеля. Именно поэтому нынешняя ситуация, как она убеждена, имеет гораздо более широкий смысл.

"Эта награда была вручена не только конкретному человеку. Прежде всего она стала знаком уважения к украинскому народу, который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве. Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев, которые ежедневно защищают свою страну на фронте, работают для победы в тылу и теряют самых дорогих в этой войне", — отметила Ванникова.

Особое внимание журналистка уделила украинско-польскому диалогу о сложных страницах общей истории. Она напомнила о событиях, свидетелем которых была лично, назвав их одним из важнейших примеров взаимопонимания между двумя народами.

"Я хорошо помню слезы на глазах Виктора Ющенко и Леха Качиньского в Гуте-Пеняцкой на Львовщине в 2009 году, где состоялось почтение памяти польских жертв карательной операции в годы Второй мировой войны. Это были искренние слёзы искупления, взаимного прощения и почтения памяти погибших. Тогда Ющенко и Качиньский сознательно выбрали путь примирения", — подчеркнула она.

Ванникова также напомнила, что ещё раньше президенты двух государств вместе чтили память украинцев, погибших в Павлокоме. По её убеждению, именно такие шаги заложили основу для политики исторического примирения, которая строилась на взаимном уважении, честном диалоге и готовности слышать друг друга.

"Тогда украинцы и поляки вместе переживали непростые и болезненные страницы нашей общей истории. Это были непростые разговоры, но они строились на взаимном уважении, честности и желании понять друг друга. Именно так рождалось настоящее примирение, уважение между украинцами и поляками", — сказала Ванникова.

Журналистка также обратила внимание на значение современного украинско-польского партнерства после начала полномасштабной войны. Она напомнила о поддержке, которую Польша оказала Украине с первых дней российского вторжения, и предостерегла от решений, которые могут ослабить взаимное доверие между государствами.

"Так же я никогда не забуду первые месяцы полномасштабного вторжения. Польша и польский народ одними из первых протянули руку помощи Украине. И за это мы всегда будем благодарны. Украина сегодня защищает не только себя. Наши военные защищают восточную границу всей Европы. И любые шаги, ослабляющие украинско-польское единство, в конечном итоге играют на руку Кремлю", — подчеркнула Ванникова.

Леонид Кучма также отказался от высшей польской награды

Второй президент Украины сообщил, что после решения польской стороны больше не видит возможности оставаться кавалером Ордена Белого Орла, которым был награжден еще в 1997 году. Он подчеркнул, что в течение своего президентства сделал развитие украинско-польских отношений одним из главных направлений внешней политики.

"В связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, я принял решение отказаться от этого ордена, которым имел честь быть награжденным в 1997 году", — заявил Леонид Кучма.

Бывший глава государства подробно напомнил о многолетней работе над историческим примирением между двумя странами. Он отметил, что вместе с президентом Польши Александром Квасьневским удалось выработать формулу "Прощаем и просим прощения" при духовном посредничестве Папы Римского Иоанна Павла II. По мнению Кучмы, именно этот подход на протяжении десятилетий позволял укреплять взаимное доверие, а после начала полномасштабной войны Польша стала одним из главных союзников Украины. В то же время он подчеркнул, что ни одно государство не должно навязывать Украине свою интерпретацию её истории, особенно в условиях войны с Россией, которая сама оправдывает агрессию историческими претензиями.

В заключение Леонид Кучма предостерег от разрушения украинско-польского партнерства из-за политических решений и призвал помнить о главной угрозе для обоих народов.

"Мы должны помнить историю. Однако прошлое не может быть важнее будущего... Украина и Польша нужны друг другу как никогда раньше. Политики обеих стран должны осознавать это. Я надеюсь на их мудрость", — подчеркнул Леонид Кучма.

Буданов назвал решение Варшавы подарком для Москвы и также отказался от своей награды

Глава Офиса президента заявил, что лишение Владимира Зеленского польской награды стало недружественным шагом по отношению ко всему украинскому народу. Он убежден, что подобные решения лишь усиливают российскую пропаганду и работают в пользу Кремля.

"Безусловно, это подарок для московского агрессора, который тот обязательно использует против обеих наших стран", — заявил Буданов.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Глава ОП подчеркнул, что Украина признает сложность совместной истории с Польшей, однако категорически не согласен с политизацией исторической памяти. Он также обратил внимание на противоречивость этого решения, отметив, что Бенито Муссолини до сих пор не лишен Ордена Белого Орла. Глава ОП подчеркнул, что Украина будет и впредь оставаться надежным партнером Польши и всей Европы, хотя и будет требовать взаимного уважения. По его словам, украинские военные фактически защищают безопасность европейского континента, поэтому кампании ненависти против украинцев абсолютно неприемлемы.

Именно по этой причине Буданов объявил о возвращении польской награды, полученной в прошлом году.

"Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей"... Уверен, что украинское общество — и военные, и гражданские — испытывают такие же эмоции и поддержат этот шаг", — заявил Буданов.

Андрей Сибига возвращает государственную награду Польши

Министр иностранных дел назвал решение польского президента стратегической ошибкой, которая создает выгодные условия исключительно для России. Он подчеркнул, что конфликт вокруг исторических тем не соответствует интересам ни одной из сторон.

"Решение лишить президента Украины ордена Белого орла — это стратегическая ошибка президента Польши, от которой выигрывает только Москва", — заявил Андрей Сибига.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Глава МИД подчеркнул, что в течение последних полутора лет украинская дипломатия системно работала над смягчением исторических противоречий. По его словам, Киев согласился на возобновление поисково-эксгумационных работ, перезахоронений, деятельности Конгресса историков и других совместных проектов. Он также напомнил, что именно сейчас ведутся поисковые работы в Гуте-Пеняцкой, которых долгое время добивалась польская сторона. На этом фоне нынешнее обострение он назвал абсолютно контрпродуктивным и противоречащим логике союзнических отношений.

Министр сообщил, что также вернет польскую награду, поскольку главным вопросом является не сам орден, а взаимное уважение между государствами.

"На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять присвоенный мне... Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре верну его Польше... Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю", — подчеркнул Андрей Сибига.

Игорь Жовква также объявил о возвращении польской награды

Заместитель главы Офиса президента заявил, что решение в отношении Владимира Зеленского нельзя назвать ни морально оправданным, ни политически обоснованным. По его убеждению, вручение Ордена Белого Орла в 2023 году было символом признания мужества всего украинского народа.

"Решение о лишении Президента Украины Владимира Зеленского высокой государственной награды Польши — это шаг, который невозможно воспринимать ни как морально справедливый, ни как политически оправданный", — заявил Игорь Жовква.

Чиновник подчеркнул, что современная история Украины и Польши должна строиться на взаимном прощении и партнерстве, а не на новых конфликтах. Он также выразил благодарность польскому обществу, волонтерам, государственным служащим и всем, кто поддерживал украинцев с самого начала полномасштабной войны. По его словам, эта солидарность навсегда останется в украинской памяти независимо от отдельных политических решений.

В связи с происходящим Жовква сообщил о решении вернуть свою польскую награду.

"Для меня было большой честью получить польскую государственную награду — Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, который был мне вручен в 2022 году за развитие украинско-польского взаимопонимания и партнерства. Но в нынешних обстоятельствах не считаю возможным и в дальнейшем сохранять эту награду", — подчеркнул Игорь Жовква.

Посол Украины Василий Боднар объяснил, почему возвращает орден

Посол Украины в Польше отметил, что украинско-польские отношения переживают один из самых сложных этапов за последние годы. Он подчеркнул, что именно Польша стала для украинцев настоящим другом после начала полномасштабной войны, открыв свои дома для миллионов людей.

"Польша для нас — это друзья, союзники и партнеры... Эту помощь мы будем всегда помнить, ценить и рассказывать о ней нашим детям и внукам", — заявил Василий Боднар.

Дипломат сообщил, что лично работал над развитием партнерства между государствами и над поиском компромиссов по историческим вопросам. По его словам, за последние полтора года удалось добиться значительного прогресса благодаря постоянному диалогу. Именно поэтому нынешнее решение польского руководства он назвал исторически несправедливым и болезненно воспринимаемым украинским обществом в условиях войны. В то же время Боднар подчеркнул, что не теряет веры в возможность возвращения к конструктивному диалогу.

Посол сообщил о возвращении польской государственной награды и призвал не допустить разрушения союзнических отношений.

"В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша"... У нас могут быть разные взгляды, мы можем не соглашаться, но мы не должны терять способность слышать друг друга и искать решения путем диалога. Давайте помнить, что от наших ссор всегда выигрывает враг — Москва", — подчеркнул Василий Боднар.

Кто ещё имеет Орден Белого Орла — комментарий аналитика

Военно-политический эксперт Алексей Копытько обратил внимание, что среди украинских кавалеров Ордена Белого Орла остаются также второй президент Украины Леонид Кучма (по состоянию на сегодняшний день), третий президент Виктор Ющенко (по состоянию на сегодняшний день) и пятый президент Петр Порошенко. Он отметил, что все они были награждены за развитие украинско-польских отношений.

Эксперт подчеркнул, что сегодня особенно важно помнить о помощи, которую польское общество оказало Украине в первые месяцы полномасштабной войны. Он выразил благодарность миллионам поляков, волонтерам и политикам, которые принимали решения в пользу Украины даже в самый сложный период. В то же время Копытько прогнозирует дальнейшую эскалацию политических споров вокруг исторических тем, отмечая, что никакие уступки Киева на данный момент не способны полностью снять напряжение.

"На данном этапе нет таких шагов со стороны Украины, которые успокоили бы польских политиков в предложенных рамках. В первой декаде июля произойдет вторая волна эскалации, даже если Зеленский сегодня примет католичество и вступит в орден иезуитов. В целом картина изменится только тогда, когда вся шахматная доска перевернется", — отметил он.

По его мнению, несмотря на это, Украина должна продолжать работать с польскими партнерами, укреплять сотрудничество в сфере безопасности и поддерживать контакты с теми, кто остается сторонником стратегического союза между двумя государствами.

"Нужно ехать в Гданьск, качественно прорабатывать повестку дня и делать все, чтобы выжило больше украинцев, а наша армия становилась сильнее... Лучи поддержки нашим, кто сейчас работает на польском направлении", — подчеркнул Алексей Копитько.

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О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Проживает в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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