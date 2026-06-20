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В Польше выдвинули неожиданный ультиматум по переговорам с РФ - что известно

Мария Николишин
20 июня 2026, 09:51
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Туск заявил, что решения о прекращении огня касаются и Польши.
В Польше выдвинули неожиданный ультиматум по переговорам с РФ - что известно
Условие Польши относительно переговоров с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Туска:

  • Польша хочет участвовать в принятии решений по переговорам с РФ
  • Без участия Варшавы договоренности не будут признаны

Польша должна принимать непосредственное участие в принятии решений относительно возможных переговоров между Европейским Союзом и страной-агрессором Россией, в противном случае она не будет признавать соответствующие договоренности. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге, фрагмент которого обнародовала канцелярия премьера.

Он подчеркнул, что не против того, чтобы лидеры стран встречались в различных форматах, чтобы обсудить, кто может представлять Европейский Союз или Европу на возможных переговорах с Россией или в целом в вопросе возможного будущего мира в Украине.

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По его словам, в ближайшее время состоится встреча в формате Е5, в которой примут участие Польша, Франция, Германия, Англия и Италия.

В то же время Туск подчеркнул, что ни один такой формат не может "присвоить" себе право представлять весь Европейский Союз.

"Польша не будет соблюдать никаких решений, которые будут приняты без ее участия. А по сути, любое решение, касающееся возможного прекращения огня и будущего мира между Украиной и Россией, так или иначе будет непосредственно касаться и Польши", — подытожил премьер-министр.

Путин не согласится на переговоры с Европой

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что российский диктатор Владимир Путин не будет вести переговоры с Европой о прекращении войны в Украине.

По его мнению, для Путина Европа является объектом, а не субъектом. Кроме того, российский диктатор презирает европейцев, но чуть меньше, чем украинцев.

"Ты 20 лет рассказывал, что они — никто, а теперь садишься с ними за стол переговоров? Вся российская политика построена на представлении о двух сверхдержавах (США и России), которые принимают решения. Это их комплекс неполноценности, который ими движет. Для них Европа не является полноправным участником переговоров", — убежден он.

Мирные переговоры — последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает возобновления переговорного процесса с российской стороной. По его словам, ключевым вопросом остается формат будущих встреч.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить прямой контакт с Кремлем, чтобы приблизить переговоры о прекращении войны в Украине. Однако эти дипломатические усилия не дали результата, ведь российский диктатор Владимир Путин не рассматривает Европу в качестве полноценного участника будущих переговоров.

В то же время министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться этим летом, ведь на данный момент война не приносит ни одной из сторон решающих военных преимуществ.

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О персоне: Дональд Туск

Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007—2014; с 2023), председатель Европейского совета (2014—2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность", — пишет Википедия.

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