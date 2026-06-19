Прямые переговоры с РФ о завершении войны: Зеленский назвал главное условие

Главное:
- Зеленский заявил, что ожидает возобновления переговорного процесса с российской стороной
- Он считает возможной двустороннюю встречу между представителями Украины и России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает возобновления переговорного процесса с российской стороной. По его словам, ключевым вопросом остается формат будущих встреч.
Глава государства отметил, что европейские партнеры выступают за проведение переговоров с участием США, а также поддерживают предложенный Украиной подход к организации диалога.
Зеленский подчеркнул, что считает возможной двустороннюю встречу между представителями Украины и России, однако убежден, что в переговорном процессе должны участвовать и международные партнеры.
По его словам, для Украины важными остаются вопросы гарантий безопасности после завершения войны и дальнейшего продвижения на пути к членству в Европейском Союзе. Президент также отметил, что Киев готов рассматривать различные форматы переговоров и предоставляет российской стороне возможность выбрать наиболее приемлемый вариант.
Аналитик назвал возможные сроки для возобновления мирного диалога
Как ранее сообщал Главред со ссылкой на руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, отсутствие полноценного переговорного процесса между Киевом и Москвой в ближайшей перспективе может привести к переносу поиска дипломатического решения на более поздний период.
По мнению эксперта, наиболее вероятным временем для появления новых возможностей для переговоров может стать этап после завершения весенне-летней военной кампании российских войск. Он также допускает, что дополнительный импульс переговорному процессу может придать осень, когда Дональд Трамп, вероятно, активизирует внимание к украинскому вопросу на фоне подготовки к выборам в Конгресс США.
Чаленко считает, что в случае отсутствия прогресса в дипломатическом направлении Украину может ожидать непростой зимний период, а реальные предпосылки для возвращения к переговорам могут сформироваться лишь весной следующего года.
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Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.
Напомним, ранее помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Ранее Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.
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О персоне: Игорь Чаленко
Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.
Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.
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