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После адских +40°C начнутся дожди с грозами: когда жара отступит

Анна Косик
4 августа 2026, 11:43
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Синоптик назвала дату, когда в Украину вернётся комфортная прохладная погода.
После адских +40°C начнутся дожди с грозами: когда жара отступит
Прогноз погоды в Украине на 5 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет максимальная температура воздуха в Украине 5 августа
  • Когда закончится вторая волна жары в Украине и начнутся дожди

Погода в Украине завтра, 5 августа, будет жаркой. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, максимальная температура воздуха составит +32+39 градусов, местами, вероятно, до +40 градусов.

Осадков в среду в Украине не будет. Но ситуация изменится ближе к концу недели. 7 августа на западе, а 8–9 августа в большинстве регионов Украины ожидается приход свежей воздушной массы. Вечером 7 августа ожидаются дожди с грозами.

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После адских +40°C начнутся дожди с грозами: когда жара отступит
Погода в Украине 5 августа / фото: скриншот с meteoprog

"А пока в ближайшие три дня Украина останется одной из самых жарких стран Европы", - отметила Диденко.

После адских +40°C начнутся дожди с грозами: когда жара отступит
Синоптическая карта на 6 августа / фото: facebook.com/tala.didenko/

Погода в Киеве 5 августа

В среду в столице ожидается сухая и очень жаркая погода. Днем температура воздуха поднимется до +35 градусов.

После адских +40°C начнутся дожди с грозами: когда жара отступит
Погода в Киеве 5 августа / фото: скриншот с meteoprog

"Еще немного, еще - сильная жара, однако неделя завершится комфортной температурой воздуха", - добавила синоптик.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода в Украине до конца недели

Главред писал, что, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погода в Украине в первой декаде августа станет самым жарким периодом этого лета. В ближайшие дни страну накроет сухая и горячая воздушная масса субтропического происхождения.

Из-за высокого атмосферного давления, слабого ветра и малооблачной погоды температура воздуха днем будет значительно превышать климатическую норму. Наибольшая жара ожидается в западных и юго-западных областях. Там местами температура может подняться до +40 °С.

Ослабление жары прогнозируется только в конце недели. Причиной станет прохождение холодного фронта, который принесет дожди, грозы и постепенное снижение температуры.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украину в ближайшие дни накроет волна сильной жары, и температура воздуха местами поднимется до +35–+38 градусов. В то же время уже формируется атмосферный фронт, который начнет менять погодную ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что пик жары в Украине ожидается 6 августа, когда повсеместно будет царить очень сильная жара. За пару дней до этого и после этого еще будут очаги сильной жары.

Накануне метеорологи предупредили украинцев, что к жаре +30 градусов и выше следует привыкать, поскольку такая температура воздуха уже не будет для Украины аномалией.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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