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РФ готовит наступление на "Крепостной пояс" Донбасса по сценарию Покровска - ISW

Дарья Пшеничник
4 августа 2026, 10:39
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Аналитики отметили повторение сценария 2025 года, который ранее открыл оккупантам путь на Покровск и Гуляйполе.
РФ готовит наступление на 'Крепостной пояс' Донбасса по сценарию Покровска - ISW
Россия повторяет сценарий изоляции Покровска / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное из новости

  • РФ повторяет тактику BAI против "Крепостного пояса"
  • Цели кампании - Славянск и Краматорск
  • Удар РСЗО повредил мост в Славянске

видео дня

Российская армия развернула новую кампанию воздушного перекрытия боевого поля (BAI), направленную против Славянска и Краматорска - городов, которые формируют северную окраину украинского "Крепостного пояса" в Донецкой области. Речь идет о повторении отдельных элементов прошлогоднего сценария, который в конце 2025 года создал условия для продвижения оккупантов на Покровск и Гуляйполе, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Сам термин означает применение авиации для поражения целей в ближайшем тылу за линией фронта, чтобы изменить ход боевых действий в краткосрочной перспективе. Аналитики отмечают, что кампания 2025 года дала оккупантам лишь частичный результат, но его оказалось достаточно для многомесячного давления сухопутных сил на двух направлениях.

"Главной целью текущей российской кампании с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) против "Крепостного пояса" - как и в предыдущих кампаниях с использованием БЛА - является отрезание украинских войск, защищающих "Крепостной пояс", от стабильного логистического обеспечения", - отметили аналитики.

Локомотивы, полигоны и тысяча дронов "Молния"

Набор средств поражения в прошлом году был комбинированным: оккупанты применяли беспилотники, ракеты и управляемые авиабомбы против украинских наземных линий связи (GLOC), техники, полигонов и железнодорожной инфраструктуры, чтобы изолировать поставки на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Теперь в приоритете - подвижной состав. Все чаще под удары попадают украинские локомотивы, от которых критически зависит обеспечение Вооруженных сил. В июле 2026 года командование РФ передало своим подразделениям 1 000 беспилотников типа "Молния" и распорядилось активизировать поражение логистических объектов в Краматорске и прилегающих районах.

Разрушенный мост через Казенный Торец

Параллельно противник взялся за переправы, соединяющие два ключевых города агломерации.

"Видеозапись с геолокацией, опубликованная 2 августа, показывает последствия недавнего удара российской реактивной системы залпового огня (РСЗО), который сильно повредил Чериковский мост через реку Казенный Торец в восточной части Славянска. Мост соединяет Славянск с шоссе Х-20 и ведет в Краматорск", - напомнили в ISW.

По данным российских военных блогеров, эта переправа была важным логистическим маршрутом между Славянском и Краматорском и входила в число трёх мостов в городе, способных выдерживать вес тяжёлой техники.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред ранее писал, что весенне-летняя наступательная кампания российских оккупантов не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Несмотря на активные штурмы на нескольких направлениях, темпы продвижения армии РФ остаются значительно ниже прошлогодних. По данным аналитиков ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись всего на 37,85 квадратных километра, что в среднем составляет около 1,22 квадратного километра в сутки.

Напомним, российские оккупанты продвинулись через государственную границу на севере Купянского района Харьковской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Ранее сообщалось, что в июле Россия существенно увеличила численность военных, которых привлекает к штурмовым действиям на фронте, при этом выросли и потери оккупантов от ударов украинских дронов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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