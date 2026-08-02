Наступление РФ захлебнулось: в ISW раскрыли, насколько провальными оказались результаты июля

Одним из основных направлений активности оккупантов в июле стала Константиновка Донецкой области.

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Наступление России захлебнулось: в ISW раскрыли, насколько провальными оказались результаты июля / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Ключевые факты:

Наступление РФ не принесло значимых результатов

В июле темпы продвижения упали почти в четыре раза

ISW не видит условий для резкого ускорения атак

Весенне-летняя наступательная кампания российских оккупантов не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Несмотря на активные штурмы на нескольких направлениях, темпы продвижения армии РФ остаются значительно ниже прошлогодних, говорится в новом отчете Институт изучения войны.

По данным аналитиков, в июле 2026 года российские войска продвинулись всего на 37,85 квадратного километра, что в среднем составляет около 1,22 квадратного километра в сутки.

видео дня

При этом в течение месяца оккупанты смогли проникнуть на украинскую территорию примерно на 121,56 квадратного километра, однако эти показатели остаются значительно ниже прошлогодних.

Для сравнения, в июле 2025 года российская армия захватила 455,74 квадратного километра, что почти в четыре раза превышает нынешние результаты.

В ISW отмечают, что темпы продвижения российских войск практически не изменились с февраля 2026 года.

Одним из основных направлений активности оккупантов в июле стала Константиновка Донецкой области.

Однако многочисленные попытки прорваться к городу не привели к достижению каких-либо оперативно значимых целей.

Российским войскам так и не удалось захватить Константиновку или добиться существенного изменения ситуации на этом участке фронта.

"Ежемесячные темпы продвижения России в 2026 году были значительно ниже, чем темпы продвижения России за тот же период 2025 года, даже с учетом проникновений на украинскую территорию", - говорится в отчете ISW.

По мнению аналитиков, одной из главных причин замедления российского наступления остаются эффективные действия украинских Сил обороны.

Речь идет о постоянных контратаках, ударах по объектам в российском тылу, а также широком применении беспилотников.

В ISW подчеркивают, что именно украинские дроны продолжают существенно ограничивать возможности российской армии использовать тяжелую бронетехнику и проводить масштабные механизированные операции.

Хотя в июле оккупанты предприняли несколько механизированных штурмов на различных участках фронта, заметных результатов они не принесли.

Константиновка инфографика / Инфографика: Главред

Аналитики также отмечают, что Кремль в последние годы адаптировал свою армию к ведению позиционной войны.

Однако даже такая стратегия не позволяет России добиться значительного ускорения наступления.

"Нет никаких признаков того, что российские войска смогут резко ускорить свое продвижение или возобновить маневренный характер войны в настоящее время", - подытожили в ISW.

Напомним, ранее представитель 425-го штурмового полка "Скала" сделал важное заявление по поводу ситуации в Константиновке. Он подчеркнул, что пленные бойцы Скалы дают понимание хода боевых действий и информационных провокаций со стороны противника, что важно для оценки оперативной обстановки на фронте. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время доклада о положении на фронте заявил о состоянии обороны в Константиновке. По его словам, беспилотники и контратаки помогают обнаруживать и поражать противника, что существенно снижает темпы продвижения оккупантов по данному направлению.

Как ранее сообщал Главред, представители Института изучения войны (ISW) высказали позицию по поводу июльской наступательной кампании РФ. Аналитики отметили сложные фейковая победа РФ и сомнения в подлинности видеодоказательств, и призвали учитывать эти факторы при дальнейшем анализе оперативной картины, чтобы профильные ведомства могли скорректировать реакцию на угрозы.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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