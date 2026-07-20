Оккупанты заявили о пленных бойцах "Скалы" в Константиновке: полк отреагировал

Полк прокомментировал опубликованные кадры с украинскими военными, которых россияне объявили пленными.

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Украинских военных, попавших в плен, будут пытаться вернуть домой / Коллаж: Главред, фото: скриншот с DeepState, УНИАН

Как сообщили в "Скале":

Полк устанавливает все обстоятельства событий в Константиновке

Россияне пытаются манипулировать информацией о взятии военных в плен

Боевые действия за Константиновку продолжаются

18 июля военные 425-го ОШП "Скала" сняли видео во время зачистки Дома культуры в Константиновке с украинским флагом. Уже на следующий день в сети появились кадры, на которых россияне якобы взяли в плен двух украинских бойцов из того же здания, что и на видео.

Отдельный 425-й штурмовой полк "Скала" официально прокомментировал эту информацию из источников страны-агрессора России. Там отметили, что знают о распространенной российскими ресурсами информации о пленении военнослужащих полка.

видео дня

Константиновка / Инфографика: Главред

"В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств происшествия. Мы не можем раскрывать детали операции в городе. Российская пропаганда пытается представить отдельный эпизод боя как опровержение результатов всей операции в Константиновке. Это манипуляция. Боевые действия за город продолжаются, а отдельные успехи или потери сторон не меняют общей картины боя", - говорится в заявлении.

Представители полка также отметили, что пленение сослуживцев - это чрезвычайно болезненная новость. Но бойцы остались живы, и полк будет содействовать всем необходимым процедурам для их скорейшего возвращения домой.

"В ходе тех же боев наши военнослужащие также взяли в плен двух оккупантов. Это еще раз подтверждает: бои были ожесточенными и не сводятся к одному отдельному эпизоду, который сегодня использует российская пропаганда. Война состоит не только из побед. Успешное выполнение боевой задачи не означает отсутствия потерь. После любой зачистки противник пытается вернуть утраченные позиции и проводит контратаки", - добавили в "Скале".

РФ манипулирует военнопленными

В полку подчеркнули, что демонстрация украинских военнопленных не свидетельствует ни о захвате Константиновки, ни о поражении полка. Враг таким образом традиционно использует военнопленных в качестве инструмента информационной войны, пытаясь деморализовать украинское общество и дискредитировать военное командование.

Где Россия может открыть новый фронт

"Главред" писал, что, по словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, Россия рассматривает возможность наступления на Черниговскую область не только с территории Беларуси, но и собственными силами из приграничных районов.

Такой сценарий военные считают даже более вероятным. Украинское командование уже учитывает подобный вариант развития событий и не исключает попыток расширить зону контроля именно на этом направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Запорожском направлении бойцы РДК очистили от врага 9 квадратных километров территории, взяли в плен 24 российских солдата и ликвидировали 80 оккупантов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны отбросили российских оккупантов вблизи Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского в Днепропетровской области, расширив "серую зону" на фронте.

Накануне украинские военные сообщали об успешном проведении наступательной операции в Днепропетровской области. Силы обороны восстановили контроль над шестью населенными пунктами.

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Об источнике: 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - воинское формирование в составе Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины численностью в полк, сообщает Википедия. Создан в 2022 году, своё название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скала". В январе 2025 года стало известно, что батальон был преобразован в полк, в частности, развернуты танковое и артиллерийское подразделения. В том же месяце командир полка - подполковник Юрий Гаркавый - был награждён орденом "Золотая Звезда" и званием Герой Украины.

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