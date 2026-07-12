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Зачистили территории и взяли десятки пленных: детали успеха РДК на юге

Алексей Тесля
12 июля 2026, 20:25
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В полутора десятках километров от Запорожья взяты в плен российских военнослужащих специального назначения.
Зачистили территории и взяли десятки пленных: детали успеха РДК на юге
Украинские силы отражают атаки РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rugkhartiia

Главное:

  • В РФ планировали летом 2026 года блокировать Запорожье
  • Взяты в плен десятки российских военнослужащих специального назначения

Командование оккупационной армии РФ планировало в первой половине 2026 года подготовить плацдарм для наступления, а летом оккупанты надеялись как минимум блокировать Запорожье.

"Я очень рад тому, что Русский добровольческий корпус сорвал планы оккупантов. В начале зимы много говорили о новомодной российской тактике просачивания, когда группы буквально по два человека проникают через позиции Сил обороны Украины именно благодаря своей небольшой численности. Они шли без раций, поддерживая связь с помощью системы Starlink", – рассказал командир Русского добровольческого корпуса Денис "WhiteRex" Капустин 24 Каналу.

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По его словам, еще в начале года бойцы РДК в полутора десятках километров от Запорожья взяли в плен российских военнослужащих специального назначения, задача которых не вступать в бой, а просто создавать картинку захвата тех или иных населенных пунктов.

"Бойцам РДК удалось пресечь эти действия россиян непосредственно на своем участке фронта. Отсюда и такое большое количество пленных, причем все они были взяты практически за первые два месяца 2026 года", – отметил Капустин.

Он добавил, что на Запорожском направлении бойцы РДК зачистили от врага 9 квадратных километров территории, взяли в плен 24 российских солдата и ликвидировали 80 оккупантов.

Ситуация на Запорожском направлении: РФ усиливает давление

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов с позывным "Перун" сообщил об увеличении активности российских войск в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.

По его словам, российская армия подготовила необходимые силы для возможного продвижения и продолжает усиливать свои подразделения за счет пополнения личным составом. Филатов отметил, что противник придерживается тактики масштабного применения пехоты, которая основывается на подходах, сформированных еще в советский период.

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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Об источнике: Российский добровольческий корпус (РДК)

Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины.

В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

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Запорожская область Русский добровольческий корпус (РДК) Денис Капустин
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