Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

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- Какой уровень магнитной бури в воскресенье
- Когда закончится магнитная буря
В воскресенье, 12 июля, Землю накрыла магнитная буря красного уровня. Она может влиять на самочувствие людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.
К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, поднялся до 5 баллов и соответствует уровню G1.
Ожидается, что в понедельник, 13 июля, мощность магнитной бури снизится и составит 3,3 балла, что соответствует зеленому уровню.
В то же время 14 июля шторм ослабнет еще больше, а солнечная активность снизится до К-индекса 2.
Стоит добавить, что по данным meteoprog, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.
"Магнитная буря такой силы может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им следует быть осторожными", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение последних 24 часов солнечная активность находилась на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса В и одна вспышка класса С, которые существенно не влияют на Землю.
Ожидается, что геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
В то же время вероятность сильной геомагнитной бури составляет 1%, а вероятность вспышки на Солнце М-класса - 30%. Также сейчас на Солнце обнаружено 40 солнечных пятен.
Влияние магнитных бурь на людей
Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать:
- головную боль;
- головокружение;
- понижение или повышение артериального давления;
- ухудшение настроения;
- тревожность;
- нарушение сна;
- общую слабость и усталость.
Следует отметить, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.
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Об источнике: Meteoagent
Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для людей, чувствительных к погодным изменениям, которое прогнозирует резкие перемены погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.
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