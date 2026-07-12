Землю накрыла сильная магнитная буря: когда утихнет геомагнитный шторм

Магнитная буря может оказывать влияние на метеозависимых людей.

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Календарь магнитных бурь / фото: ua.depositphotos.com

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Какой уровень магнитной бури в воскресенье

Когда закончится магнитная буря

В воскресенье, 12 июля, Землю накрыла магнитная буря красного уровня. Она может влиять на самочувствие людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.

К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, поднялся до 5 баллов и соответствует уровню G1.

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Ожидается, что в понедельник, 13 июля, мощность магнитной бури снизится и составит 3,3 балла, что соответствует зеленому уровню.

В то же время 14 июля шторм ослабнет еще больше, а солнечная активность снизится до К-индекса 2.

Прогноз магнитных бурь / фото: meteoagent

Стоит добавить, что по данным meteoprog, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

"Магнитная буря такой силы может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им следует быть осторожными", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение последних 24 часов солнечная активность находилась на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса В и одна вспышка класса С, которые существенно не влияют на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

В то же время вероятность сильной геомагнитной бури составляет 1%, а вероятность вспышки на Солнце М-класса - 30%. Также сейчас на Солнце обнаружено 40 солнечных пятен.

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Влияние магнитных бурь на людей

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать:

головную боль;

головокружение;

понижение или повышение артериального давления;

ухудшение настроения;

тревожность;

нарушение сна;

общую слабость и усталость.

Следует отметить, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.

Как помочь своему организму при метеозависимости / Инфографика: Главред

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Об источнике: Meteoagent Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для людей, чувствительных к погодным изменениям, которое прогнозирует резкие перемены погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

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