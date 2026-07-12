РФ атаковала Харьков 'Шахедами': повреждено более 20 домов, есть пострадавшие

Среди пострадавших - 16-летняя девушка.

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Россияне атакуют Харьков / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия атаковала Харьков дронами

Есть попадания, пожары и пострадавшие

Повреждены дома и гаражный кооператив

В ночь на 12 июля страна-агрессор Россия атаковала Харьков "Шахедами". Зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, на местах возникли пожары, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, зафиксированы попадания вражеских дронов в Шевченковском и Киевском районах, на месте возник пожар.

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"В результате удара дронами по городу в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском - горел гаражный кооператив. Людей, обратившихся за медицинской помощью, - трое", - написал он.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского обстрела БПЛА в Шевченковском районе пострадали два человека, в том числе 16-летняя девушка.

"Медики оказали всю необходимую помощь. Также были зафиксированы вражеские удары БПЛА в Киевском и Салтовском районах. Обходилось без пострадавших", - подчеркнул он.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Как часто РФ может массированно атаковать Украину

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что у России нет ракетного ресурса для еженедельных массированных атак на Украину, однако она будет продолжать точечные запуски баллистических ракет для оказания давления на гражданское население.

По его словам, единичные масштабные атаки все же останутся возможными, хотя периодичность таких обстрелов существенно уменьшится.

"Время от времени будут массированные залпы - например, по 20–30 баллистических ракет. Возможно, раз в месяц или раз в несколько недель", - отметил он.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Российские войска днем 11 июля атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли как минимум четверо человек, еще семеро пострадавших доставили в больницы.

Российские войска 10 июля нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Для атаки враг использовал реактивный беспилотник типа "Шахед", который поразил объект критической инфраструктуры.

Как сообщал Главред, 10 июля российские войска также атаковали центр Запорожья авиабомбами. В результате атаки были разрушены и повреждены как минимум 15 частных домов.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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