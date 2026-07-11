Почему 12 июля нельзя завидовать чужим успехам: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 12 июля
- Что можно делать 12 июля
- Что нельзя делать 12 июля
В воскресенье, 12 июля, по новому календарю православные христиане в Украине чтят память преподобных Паисия Великого и Исаии Пустынника. Эти святые известны своей подвижнической жизнью, искренней верой и преданностью служению Богу, став для многих верующих примером смирения, духовной стойкости и терпения. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 12 июля
Преподобный Паисий Великий подвизался в египетской пустыне, где посвятил долгие годы молитве и духовному совершенствованию. Согласно церковному преданию, он обладал даром духовного наставничества и помогал людям находить утешение и ответы на жизненные вопросы. Преподобный Исаия Пустынник также прославился аскетическим образом жизни, призывая верующих к искренней молитве, воздержанию и милосердию.
В этот день православные обращаются к святым с просьбами об укреплении веры, душевном мире, мудрости при принятии важных решений, благополучии семьи и Божьем благословении во всех добрых начинаниях.
В народной традиции 12 июля считается благоприятным временем для примирения с близкими, честного труда, помощи тем, кто оказался в трудной ситуации, а также наведения порядка в доме. С давних времен существовало поверье, что добрые дела, совершенные в этот день, способствуют миру, согласию и достатку в семье.
Что нельзя делать 12 июля
Церковь призывает провести этот день в молитве, покое и благодарности Богу. Народные обычаи также советовали избегать некоторых поступков.
Не рекомендуется:
- ссориться с родными и близкими;
- оскорблять людей словами или поступками;
- отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
- завидовать чужим успехам;
- сплетничать и распространять ложные слухи;
- лениться и откладывать важные дела;
- бездумно тратить деньги;
- принимать важные решения в состоянии гнева.
Согласно народным поверьям, ссоры, обиды и равнодушие в этот день могли надолго принести беспокойство в семью и задержать благоприятные перемены.
Что можно делать 12 июля
Этот день считается благоприятным для молитвы, благотворительности, честного труда и примирения. Хорошей приметой было помочь тем, кто нуждается в поддержке, завершить важное дело, провести время с семьей и поблагодарить Бога за все благословения.
Также наши предки верили, что любое доброе дело, совершенное в этот день, вернется сторицей.
Народные приметы на 12 июля
- Обильная утренняя роса предвещает ясную и теплую погоду.
- Если пчелы активно собирают нектар, в ближайшие дни будет солнечно.
- Ласточки летают низко - ждите дождя.
- Ясный рассвет обещает хороший урожай.
- Если вечером много звезд, ближайшие дни будут сухими и теплыми.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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