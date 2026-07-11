Почему 12 июля нельзя завидовать чужим успехам: какой церковный праздник

Церковь призывает 12 июля провести в молитве, покое и благодарности Богу.

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Какой церковный праздник 12 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 12 июля

Что можно делать 12 июля

Что нельзя делать 12 июля

В воскресенье, 12 июля, по новому календарю православные христиане в Украине чтят память преподобных Паисия Великого и Исаии Пустынника. Эти святые известны своей подвижнической жизнью, искренней верой и преданностью служению Богу, став для многих верующих примером смирения, духовной стойкости и терпения. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 12 июля

Преподобный Паисий Великий подвизался в египетской пустыне, где посвятил долгие годы молитве и духовному совершенствованию. Согласно церковному преданию, он обладал даром духовного наставничества и помогал людям находить утешение и ответы на жизненные вопросы. Преподобный Исаия Пустынник также прославился аскетическим образом жизни, призывая верующих к искренней молитве, воздержанию и милосердию.

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В этот день православные обращаются к святым с просьбами об укреплении веры, душевном мире, мудрости при принятии важных решений, благополучии семьи и Божьем благословении во всех добрых начинаниях.

В народной традиции 12 июля считается благоприятным временем для примирения с близкими, честного труда, помощи тем, кто оказался в трудной ситуации, а также наведения порядка в доме. С давних времен существовало поверье, что добрые дела, совершенные в этот день, способствуют миру, согласию и достатку в семье.

Что нельзя делать 12 июля

Церковь призывает провести этот день в молитве, покое и благодарности Богу. Народные обычаи также советовали избегать некоторых поступков.

Не рекомендуется:

ссориться с родными и близкими;

оскорблять людей словами или поступками;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

завидовать чужим успехам;

сплетничать и распространять ложные слухи;

лениться и откладывать важные дела;

бездумно тратить деньги;

принимать важные решения в состоянии гнева.

Согласно народным поверьям, ссоры, обиды и равнодушие в этот день могли надолго принести беспокойство в семью и задержать благоприятные перемены.

Что можно делать 12 июля

Этот день считается благоприятным для молитвы, благотворительности, честного труда и примирения. Хорошей приметой было помочь тем, кто нуждается в поддержке, завершить важное дело, провести время с семьей и поблагодарить Бога за все благословения.

Также наши предки верили, что любое доброе дело, совершенное в этот день, вернется сторицей.

Народные приметы на 12 июля

Обильная утренняя роса предвещает ясную и теплую погоду.

Если пчелы активно собирают нектар, в ближайшие дни будет солнечно.

Ласточки летают низко - ждите дождя.

Ясный рассвет обещает хороший урожай.

Если вечером много звезд, ближайшие дни будут сухими и теплыми.

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