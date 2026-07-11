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Крысы будут бежать: как не допустить нашествия грызунов летом

Константин Пономарев
11 июля 2026, 12:50
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Грызуны ищут пищу возле домов летом. Специалист рассказал, какой запах может отпугнуть крыс и какие меры профилактики работают лучше всего.
Летом крысы чаще появляются возле жилых домов
Летом крысы чаще появляются возле жилых домов / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что привлекает крыс к дому сильнее всего
  • Какие признаки говорят, что грызуны уже появились рядом
  • Что помогает сделать дом менее привлекательным для крыс

С наступлением теплого сезона крысы становятся значительно активнее, а сады, сараи и хозяйственные постройки превращаются для них в удобные места для поиска пищи и укрытия.

Специалисты по борьбе с вредителями рассказали, какой запах может отпугнуть грызунов и почему одного народного средства недостаточно. Об этом пишет Express.

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Летом крысы чаще появляются возле жилых домов, поскольку находят больше источников еды. Открытые мусорные контейнеры, кормушки для птиц, остатки корма для домашних животных и компостные кучи создают для них идеальные условия.

Одним из натуральных средств, которое может сделать участок менее привлекательным для крыс, считается масло перечной мяты. Его резкий аромат способен отпугивать животных, поэтому некоторые домовладельцы используют ватные диски, пропитанные эфирным маслом, возле мест возможного проникновения.

Где рекомендуют использовать масло мяты

Специалисты советуют размещать ватные шарики с несколькими каплями масла перечной мяты рядом с сараями, гаражами и хозяйственными постройками, местами хранения мусорных контейнеров, садовыми террасами и местами ввода труб.

Грызунов может отпугнуть масло перечной мяты
Грызунов может отпугнуть масло перечной мяты / Фото: скриншот с Youtube

Однако стоит помнить, что запах мяты не является гарантированной защитой от вредителей и работает лишь как дополнительная профилактическая мера.

Почему крысы появляются летом

Эксперт компании Acorn Environment Services Джон Уайтли Уилкинсон объяснил, что в теплое время года крысы активно ищут пищу, воду и безопасные укрытия. Если рядом с домом есть доступные источники еды или захламленные участки, вероятность появления грызунов значительно возрастает.

По его словам, многие владельцы домов недооценивают способность крыс проникать через очень маленькие отверстия и быстро обустраивать убежища возле жилья.

Летом крысы находят больше источников еды
Летом крысы находят больше источников еды / Фото: скриншот с Youtube

"Крысы постоянно ищут пищу, воду и убежище, особенно летом, когда активность на открытом воздухе возрастает. Сильные запахи, например, мяты, иногда могут помочь отпугнуть крыс от определенных мест, но домовладельцам следует в первую очередь сосредоточиться на устранении всего, что их привлекает", - сказал он.

Как снизить риск появления крыс

Специалист рекомендует соблюдать несколько простых правил:

  • всегда плотно закрывать уличные мусорные контейнеры;
  • не оставлять корм для домашних животных на улице на ночь;
  • регулярно убирать остатки пищи под кормушками для птиц;
  • подрезать густую растительность возле построек;
  • своевременно заделывать щели, отверстия и другие возможные пути проникновения.

Даже небольшое количество пищевых отходов или скопление мусора возле дома может привлечь грызунов.

Какие признаки указывают на присутствие крыс

Эксперты советуют обратить внимание на следующие признаки: экскременты, звуки царапанья в стена, следы от зубов на древесине, норы возле заборов и сараев, поврежденные мусорные пакеты.

Если признаки появления крыс возникают регулярно, специалисты рекомендуют не откладывать решение проблемы. Натуральные отпугивающие запахи могут лишь временно снизить активность грызунов, однако при устойчивом заражении участка следует обратиться к профессиональным службам по борьбе с вредителями.

Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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