Тренд на детей: самые богатые мужчины мира решилась на странный шаг

Западные журналисты обратил внимание на неожиданный тренд.

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Маск считает, что миру грозит демографический кризис / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

Кратко:

Какой тренд набирает популярность

Кто его главные представители

Издание The New York Times обратило внимание на необычный феномен, который журналисты уже называют своеобразным клубом мега-родителей.

Его представителей объединяет стремление иметь не нескольких детей, а десятки или сотни потомков, используя современные репродуктивные технологии и собственные финансовые возможности.

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Почему возник этот тренд и почему он вызывает все больше дискуссий – рассказали на 1+1.

Среди известнейших примеров - Илон Маск и Павел Дуров. Также журналисты упоминают осужденного американского бизнесмен Грег Линдберг и покойный финансист Джефри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления.

Дуров стал донором спермы и якобы является отцом более сотни детей. Маск же в свою очередь давно говорит о демографическом кризисе.

Павел Дуров донор спермы / TechCrunch/Wikimedia

По официальной информации, сейчас у Маска 14 детей, рожденных от разных женщин. Однако люди из его окружения предполагают, что реальное количество его потомков может быть больше.

Однако, не все так просто с этим "трендом". Так, специалисты обращают внимание на возможные риски. Среди них вероятность случайных родственных связей между людьми, не знающими об общем происхождении, особенно если донорский материал использовался многократно.

Кроме того, психологи говорят о возможных эмоциональных последствиях для детей, которые могут однажды узнать, что имеют десятки или даже сотни братьев и сестер.

Илон Маск прогнозирует кризис / ua.depositphotos.com

Кроме того, все чаще поднимается вопрос этики. Критики считают, что возможность "массового" отцовства благодаря современным репродуктивным технологиям создает новые моральные и юридические вызовы, к которым у общества пока нет готовых ответов.

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О персоне - Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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