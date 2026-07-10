Ошибки при квашении огурцов: слизь и мягкость плодов — дело не в рецепте

Хрустящие маринованные огурцы останутся плотными, если избежать типичных ошибок. Почему маринованные огурцы размягчаются и как этого не допустить.

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Огурцы на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Почему огурцы становятся мягкими и скользкими

Какая температура идеальна для квашения

Когда переносить огурцы в холод

Закаливание огурцов - процесс несложный, но он требует соблюдения нескольких важных правил. Очень часто хозяйки сталкиваются с тем, что огурцы теряют плотность, становятся мягкими или покрываются слизью. Это может произойти даже при использовании проверенного рецепта. Каких правил нужно придерживаться при квашении огурцов, расскажет Главред.

Как отмечает УНИАН, причиной таких неудач обычно становятся незначительные ошибки. Они связаны с неправильным выбором сорта огурцов, слишком длительным замачиванием, неправильными пропорциями соли или нарушением температурного режима.

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Как правильно выбирать огурцы

Многие люди считают, что для маринования подходят любые бугристые огурцы с черными шипами. Однако современные гибриды могут иметь плотную кожуру и слишком водянистую мякоть, которая плохо переносит брожение.

Особенно это касается ранних тепличных огурцов. Они просаливаются очень медленно, поэтому могут оставаться жесткими снаружи, но становиться мягкими внутри.

Для квашения следует выбирать плоды среднего размера, не переросшие, с упругой мякотью без пустот. Чем больше в них клетчатки, тем лучше они сохраняют плотность. Гладкие длинные огурцы покупать не стоит - это салатные сорта, которые для квашения не подходят.

Видео о том, как заквасить огурцы на зиму, можно посмотреть здесь:

Ошибки при подготовке и замачивании

Замачивание нужно лишь для того, чтобы восстановить влагу в слегка увядших плодах. Если вы используете свежесобранные огурцы, замачивать их вообще не нужно.

Основные ошибки на этом этапе:

Слишком длительное замачивание

Если держать огурцы в воде более 5–6 часов, их кожица потеряет плотность.

Обрезание кончиков

Не нужно обрезать кончики огурцов перед маринованием. Через срезы вытекает сок, и плоды становятся рыхлыми.

Использование кипяченой воды

Для рассола лучше брать жесткую некипяченую воду. Минеральные соли в ее составе помогают огурцам оставаться хрустящими.

Сколько соли нужно добавлять

Количество соли в рецептах может отличаться, но важно соблюдать правильный баланс:

слишком мало соли - огурцы размякнут и станут слизкими;

- огурцы размякнут и станут слизкими; слишком много соли - развитие молочнокислых бактерий замедлится или прекратится, из-за чего процесс брожения затянется или вовсе не начнётся.

Для крупных и плотных плодов, а также для длительного хранения можно приготовить более концентрированный рассол. Для мелких огурцов концентрацию соли лучше немного уменьшить.

Температура и продолжительность ферментации

Процесс брожения в значительной степени зависит от температуры в помещении. Оптимальный режим для квашения огурцов - от +20 до +23 °C.

Если в помещении будет слишком тепло, ферментация будет происходить слишком быстро. Из-за этого появится много пены, рассол станет мутным, а сами огурцы размякнут и приобретут неприятный привкус.

Правила хранения и этапы брожения

Маринованные огурцы не следует хранить в тех же условиях, что и бочковые. Для длительного хранения их обязательно нужно перенести в прохладное место, иначе они перекиснут.

Процесс квашения происходит в два этапа.

Первичная ферментация

Обычно она длится от 5 до 7 дней при комнатной температуре. Только после завершения этого этапа огурцы можно переносить в прохладное место.

Созревание

В холоде брожение не прекращается, а лишь замедляется, благодаря чему огурцы правильно созревают.

Не пытайтесь помещать огурцы в холодное место (например, в холодильник или холодный погреб) уже с первого дня. Из-за слишком низкой температуры брожение замедлится, и вкус готового продукта ухудшится.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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