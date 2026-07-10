Ударила с 5-балльной мощностью: магнитная буря G2 накрывает Землю

Геомагнитный шторм красного уровня уже начался.

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Прогноз магнитных бурь / фото: pixabay

Вы узнаете:

Насколько сильна сегодня магнитная буря

Когда геомагнитный шторм достигнет уровня G2

Сегодня, 10 июля, на Земле под влиянием корональной дыры на Солнце повысилась геомагнитная активность. Из-за этого некоторые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

По данным Британской геологической службы, в ближайшие дни активность Солнца не снизится, а наоборот усилится. 11–12 июля ожидается магнитная буря уровня G2. Предположительно, буря утихнет только в начале следующей недели, 13 июля.

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Магнитные бури 10–13 июля / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 5, что соответствует красному уровню, то есть сильным магнитным колебаниям.

Магнитная буря 10 июля / фото: скриншот

Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, низкий. Солнечная вспышка соответствует зеленому уровню B8.

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Влияние магнитных бурь на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца.

Среди распространённых симптомов также:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Чаще бывать на свежем воздухе и больше ходить пешком;

Регулярно проветривать комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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