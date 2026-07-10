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Кремль проверяет предел терпения россиян: что может произойти после выборов в РФ

Руслан Иваненко
10 июля 2026, 00:56обновлено 10 июля, 01:41
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Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины объяснила, почему действующий указ о частичной мобилизации позволяет Кремлю обходиться без принятия новых решений.
армия РФ, Путин
Силовой призыв в регионах может стать проверкой готовности россиян к сопротивлению / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Кратко:

  • После выборов РФ может продолжить мобилизацию
  • В Кремле считают всеобщую мобилизацию ненужной
  • Принудительный призыв может усилить протесты в регионах

После возможных выборов в Государственную думу РФ российские власти могут продолжить мобилизационные меры без объявления всеобщей мобилизации, а принудительный призыв в регионах способен усилить протестные настроения. Такое мнение высказала секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова в интервью "Главреду".

По словам Курносовой, Кремлю нет необходимости объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку действующий указ о так называемой частичной мобилизации до сих пор позволяет набирать необходимое количество людей.

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"Многие говорят о всеобщей мобилизации. Но я в нее не верю, потому что технически властям это не нужно. Тот самый указ о так называемой частичной мобилизации, который Путин подписал в сентябре 2022 года, до сих пор не отменен. А формулировки там настолько "резиновые", что его вполне хватает для мобилизации любого количества людей", - заявила она.

Курносова также считает, что случаи принудительного призыва, которые фиксируются в отдельных регионах России, могут быть проверкой реакции общества на дальнейшее ужесточение мобилизационных мер.

"То, что мы сейчас видим в Пензе, – силовая мобилизация, – это проверка того, насколько россияне готовы сопротивляться подобным мерам", – сказала она.

Отдельно оппозиционерка прокомментировала возможные последствия выборов в Госдуму РФ. По ее мнению, даже в случае проведения голосования важным фактором останется не только формальная, но и общественная легитимность парламента.

"Существует два вида легитимности. Формальная легитимность - это те цифры, которые приведёт Элла Панфилова. И в этом сомнений нет: они будут такими, какими ей скажут. Но есть и реальная легитимность - та, которую ощущают люди", - отметила Курносова.

Она напомнила о протестах после парламентских выборов 2011 года и предположила, что недоверие к результатам нового голосования может усилить отчуждение граждан от власти.

По её словам, нынешняя избирательная кампания не даёт россиянам возможности выразить протест посредством голосования, поскольку все представленные в парламенте политические силы фактически поддерживают курс Кремля.

"На этих выборах не будет никаких оппозиционных сил, и люди понимают, что все политические силы в Госдуме фактически одинаковы, и голосуют так, как им скажет администрация президента. Поэтому на сентябрьских выборах не будет никакой возможности проголосовать против того, что им не нравится во власти", - сказала она.

Смотрите видео, в котором Ольга Курносова рассказала о расколе путинской элиты, бунте российских военных и революционных сценариях, которые могут ожидать Россию:

Курносова считает, что накопление недовольства в обществе может привести к непредсказуемым последствиям, особенно если принудительная мобилизация распространится на регионы с высоким протестным потенциалом.

"Все это порождает внутренний протест, который может проявиться в любой момент. И если в регионах, где люди не хотят воевать, начнется принудительная мобилизация, как в Пензе, и если это сразу распространится на ряд регионов с высоким протестным потенциалом, это может закончиться чем угодно, в том числе и революцией", - подытожила она.

Сможет ли новая мобилизация в РФ изменить ситуацию на фронте

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что новая волна мобилизации в России теоретически может повлиять на ситуацию на отдельных направлениях фронта, однако не станет решающим фактором.

По словам эксперта, в случае принятия такого решения Кремль, скорее всего, будет вынужден мобилизовать не менее 300 тысяч человек. Он пояснил, что меньшие объемы призыва не позволят сформировать достаточный резерв для длительного ведения активных боевых действий.

Коваленко также обратил внимание на постепенное обострение кадровой проблемы в российской армии. По его мнению, дефицит личного состава становится все более ощутимым, хотя общественная реакция на потери среди россиян остается ограниченной.

В то же время эксперт подчеркнул, что даже мобилизация нескольких сотен тысяч человек не решит всех проблем российского командования. Он отметил, что концентрация значительных резервов на одном направлении неизбежно приведет к ослаблению других участков фронта из-за нехватки военных и ресурсов.

Мобилизация в России - новости по теме

Как ранее писал "Главред", политолог Иван Преображенский заявил, что всеобщая мобилизация в РФ может быть объявлена только при условии близости решающей победы. Он пояснил, что лишь в шаге от победы Кремль может запустить полномасштабную мобилизацию.

Также президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новой волны мобилизации в России. Он подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч дополнительных призывников. По его словам, это связано с необходимостью компенсировать значительные потери и активизацией выдачи мобилизационных распоряжений.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что новая мобилизация не сможет кардинально исправить ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что в случае дополнительного набора речь будет идти лишь о замене военнослужащих.

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О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961 года, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990–1993 годах - депутат Ленинградского совета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор "Маршей несогласных" и массовых протестных акций 2011–2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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