Гроза подскажет, какая будет погода: главные приметы и запреты на 10 июля

Читайте в материале:
- Какие приметы 10 июля помогали предсказывать погоду
- Чего в этот день нельзя делать согласно народным поверьям
10 июля верующие отмечают важный церковный праздник, который в народной традиции получил название Антоний Громоносец. Этот день издавна считался особенным, ведь по поведению природы наши предки могли предсказать, какими будут оставшаяся часть лета, грядущая осень и будущий урожай. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает УНИАН, по новому церковному календарю в этот день чтят память преподобного Антония Печерского - основателя Киево-Печерской лавры и одного из основоположников монашества на Руси. В народном календаре эта дата тесно связана с грозами, поэтому 10 июля наибольшее внимание уделяли именно природным приметам.
Что скажет погода: главные приметы дня
Название праздника "Громоносец" появилось из-за частых июльских гроз. По характеру грома наши предки определяли, как долго продлится непогода.
- Звонкий, резкий и короткий гром - ожидается сильный, но недолгий ливень.
- Глухой и раскатистый раскат - впереди затяжной тихий дождь.
- Утром нет росы - вечером обязательно пойдет дождь.
- Радуга появилась до полудня - стоит ожидать сильного ветра.
Также внимательно наблюдали за птицами, растениями и животными.
- Вороны кружат высоко в небе - погода вскоре испортится.
- Лягушки выбираются из воды на берег - в ближайшие дни будет тепло и солнечно.
- Листья на березах желтеют: если первыми пожелтели верхние листья - осень будет ранней, если нижние - осень и зима наступят позже.
Отдельная примета существовала и среди рыбаков. Если день памяти святого приходится на среду или пятницу и в этот день гремит гроза, следующий год будет чрезвычайно удачным для рыбного промысла.
Чего нельзя делать 10 июля
Поскольку день Антония считался эмоционально сильным и даже "наказывающим", люди старались строго соблюдать определенные запреты, чтобы не отпугнуть удачу.
- Нельзя мусорить и ссориться у водоемов. По поверьям, это могло навлечь болезни.
- Не стоит убираться в доме. Мытье пола, подметание и генеральную уборку лучше отложить, чтобы не "вымести" из дома благополучие.
- Запрещено стричься и делать крупные покупки. Считалось, что это может привести к финансовым потерям.
- Не следует делиться своими планами, ведь тогда они могут не осуществиться.
Зато этот день считается благоприятным для путешествий, создания семьи и искренней молитвы о здоровье и преодолении жизненных трудностей.
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