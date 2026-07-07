Главные приметы 8 июля: как один колосок за поясом спасет здоровье

8 июля, согласно народным традициям, отмечается Прокопов день. Какие существуют запреты, приметы о погоде и кто отмечает именины.

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Приметы на 8 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Что можно и нельзя делать 8 июля

Народные приметы о погоде и урожае

Кто отмечает день ангела в этот день

8 июля в Украине отмечают народный праздник, который в народе называют Днем Прокопа или Прокопием Жнецом. Какие важные приметы связаны с этим днем, чего категорически нельзя делать и кто отмечает именины, расскажет Главред.

По новому церковному календарю Православная Церковь поминает великомученика Прокопия. Как передает УНИАН, по старому стилю в этот день почитали икону Божией Матери "Избавительница". В народном календаре эта дата получила название "Прокопий Жнец", поскольку именно в это время обычно начиналась жатва ржи.

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Что можно и нельзя делать 8 июля

В этот день приветствуется любой труд. Наши предки старались провести день Прокопия с пользой: убирали в доме, стирали, работали на огороде и в саду. Первый срезанный сноп ржи считался особенным - его приносили в дом и хранили как оберег.

В то же время существует несколько строгих народных запретов:

Нельзя купаться в водоемах - считалось, что в этот день повышается риск несчастных случаев на воде.

Не стоит отправляться в дальний путь - поездка может оказаться неудачной.

Не рекомендуется начинать новые крупные дела - они вряд ли принесут желаемый результат.

Запрещено лениться - бездействие в этот день, по поверьям, могло навлечь финансовые трудности.

Также, как и в любой другой праздник, нельзя ссориться, злиться и отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Народные приметы о погоде

По поведению природы и насекомых 8 июля предсказывали погоду на конец лета:

Если солнце светит до полудня - первая половина августа будет сухой и теплой.

Дождь, начавшийся после обеда, свидетельствует о том, что непогода затянется.

Если в этот день дождя не будет вовсе, то на праздник Ильи (в августе) он обязательно пойдет.

Пчелы стали агрессивными и беспокойными - стоит ожидать сильной жары.

Если в лесу уже созрела черника, рожь полностью готова к уборке, а урожай будет обильным.

В древности верили, что если во время работы засунуть за пояс первый колосок нового урожая, то до конца лета не будет болеть спина.

Религиозные праздники / Инфографика: Главред

Кто отмечает именины

8 июля свой день ангела отмечают мужчины с именем Прокоп.

Считается, что люди, родившиеся в этот день, обладают сильным характером, легко учатся и очень целеустремлены.

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