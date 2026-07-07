На фото 1917 года заметили "человека из будущего": что его выдало

Вы узнаете:
- Что заметили на архивном снимке спустя более ста лет
- Что не так с мужчиной, попавшим на фото 1917 года
- Что заставило тысячи людей поверить в путешествия во времени
Старинная фотография вновь вызвала бурные обсуждения в интернете. Пользователи обратили внимание на мужчину, который выглядит настолько современно, что некоторые назвали его путешественником во времени.
Снимок под названием показывает группу людей, отдыхающих на холме в одежде, характерной для начала XX века. Однако один человек в свободной футболке и шортах резко выделяется на общем фоне, породив множество необычных теорий. Об этом пишет Daily Star.
Фото столетней давности снова стало вирусным
Снимок, известный под названием "Последний пикник", был сделан в Канаде в 1917 году. На нем запечатлена группа взрослых и детей, отдыхающих на холме.
Большинство людей на фотографии были одеты в типичную для начала XX века одежду: женщины носили длинные юбки, мужчины же пиджаки, жилеты и котелки. Однако один человек заметно выделялся на общем фоне.
Пользователи сети обратили внимание на мужчину в свободной футболке, шортах и с растрепанными волосами. Его внешний вид многим показался настолько современным, что его прозвали "серфером" и даже предположили, что перед ними запечатлен путешественник во времени.
Почему снимок вызвал столько обсуждений
Новую волну интереса к фотографии вызвал ютубер Джейми Д. Грант. Он рассказал, что обнаружил снимок в книге Лестера Рэя Петерсона "Великая история мыса Скотт", опубликованной в 1974 году.
В своем видео он предложил внимательно рассмотреть фотографию, сравнив одежду большинства участников пикника с внешностью загадочного мужчины.
По словам автора ролика, необычно выглядит не только одежда, но и реакция некоторых людей на снимке. Один мужчина будто с удивлением смотрит в сторону незнакомца, а женщина рядом словно указывает на него рукой. Именно эти детали породили множество версий и обсуждений.
Смотрите в видео о том, как блогер размышляет о возможном путешествии во времени:
Ранее Главред писал о том, что старинные кадры 1937 года вновь стали предметом бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на архивной записи женщину, которая ведет себя так, словно разговаривает по мобильному телефону.
Также сообщалось о том, что на картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках. Полотно XIX века из музея в Мюнхене вновь стало вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.
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Об источнике: The Daily Star
The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
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