На фото 1917 года заметили "человека из будущего": что его выдало

Снимок столетней давности вновь оказалось в центре внимания. Мужчина в современной на вид одежде стал причиной ожесточенных споров о путешествиях во времени.

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Снимок был сделан в Канаде в 1917 году / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что заметили на архивном снимке спустя более ста лет

Что не так с мужчиной, попавшим на фото 1917 года

Что заставило тысячи людей поверить в путешествия во времени

Старинная фотография вновь вызвала бурные обсуждения в интернете. Пользователи обратили внимание на мужчину, который выглядит настолько современно, что некоторые назвали его путешественником во времени.

Снимок под названием показывает группу людей, отдыхающих на холме в одежде, характерной для начала XX века. Однако один человек в свободной футболке и шортах резко выделяется на общем фоне, породив множество необычных теорий. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Фото столетней давности снова стало вирусным

Снимок, известный под названием "Последний пикник", был сделан в Канаде в 1917 году. На нем запечатлена группа взрослых и детей, отдыхающих на холме.

Большинство людей на фотографии были одеты в типичную для начала XX века одежду: женщины носили длинные юбки, мужчины же пиджаки, жилеты и котелки. Однако один человек заметно выделялся на общем фоне.

Фото столетней давности снова стало вирусным / Фото: скриншот с Youtube

Пользователи сети обратили внимание на мужчину в свободной футболке, шортах и с растрепанными волосами. Его внешний вид многим показался настолько современным, что его прозвали "серфером" и даже предположили, что перед ними запечатлен путешественник во времени.

Почему снимок вызвал столько обсуждений

Новую волну интереса к фотографии вызвал ютубер Джейми Д. Грант. Он рассказал, что обнаружил снимок в книге Лестера Рэя Петерсона "Великая история мыса Скотт", опубликованной в 1974 году.

Многие признались, что загадочный мужчина действительно кажется человеком из другой эпохи / Фото: скриншот с Youtube

В своем видео он предложил внимательно рассмотреть фотографию, сравнив одежду большинства участников пикника с внешностью загадочного мужчины.

По словам автора ролика, необычно выглядит не только одежда, но и реакция некоторых людей на снимке. Один мужчина будто с удивлением смотрит в сторону незнакомца, а женщина рядом словно указывает на него рукой. Именно эти детали породили множество версий и обсуждений.

Смотрите в видео о том, как блогер размышляет о возможном путешествии во времени:

Ранее Главред писал о том, что старинные кадры 1937 года вновь стали предметом бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на архивной записи женщину, которая ведет себя так, словно разговаривает по мобильному телефону.

Также сообщалось о том, что на картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках. Полотно XIX века из музея в Мюнхене вновь стало вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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