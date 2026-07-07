Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

На фото 1917 года заметили "человека из будущего": что его выдало

Константин Пономарев
7 июля 2026, 17:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Снимок столетней давности вновь оказалось в центре внимания. Мужчина в современной на вид одежде стал причиной ожесточенных споров о путешествиях во времени.
Снимок был сделан в Канаде в 1917 году
Снимок был сделан в Канаде в 1917 году / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что заметили на архивном снимке спустя более ста лет
  • Что не так с мужчиной, попавшим на фото 1917 года
  • Что заставило тысячи людей поверить в путешествия во времени

Старинная фотография вновь вызвала бурные обсуждения в интернете. Пользователи обратили внимание на мужчину, который выглядит настолько современно, что некоторые назвали его путешественником во времени.

Снимок под названием показывает группу людей, отдыхающих на холме в одежде, характерной для начала XX века. Однако один человек в свободной футболке и шортах резко выделяется на общем фоне, породив множество необычных теорий. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Фото столетней давности снова стало вирусным

Снимок, известный под названием "Последний пикник", был сделан в Канаде в 1917 году. На нем запечатлена группа взрослых и детей, отдыхающих на холме.

Большинство людей на фотографии были одеты в типичную для начала XX века одежду: женщины носили длинные юбки, мужчины же пиджаки, жилеты и котелки. Однако один человек заметно выделялся на общем фоне.

Фото столетней давности снова стало вирусным
Фото столетней давности снова стало вирусным / Фото: скриншот с Youtube

Пользователи сети обратили внимание на мужчину в свободной футболке, шортах и с растрепанными волосами. Его внешний вид многим показался настолько современным, что его прозвали "серфером" и даже предположили, что перед ними запечатлен путешественник во времени.

Почему снимок вызвал столько обсуждений

Новую волну интереса к фотографии вызвал ютубер Джейми Д. Грант. Он рассказал, что обнаружил снимок в книге Лестера Рэя Петерсона "Великая история мыса Скотт", опубликованной в 1974 году.

Многие признались, что загадочный мужчина действительно кажется человеком из другой эпохи
Многие признались, что загадочный мужчина действительно кажется человеком из другой эпохи / Фото: скриншот с Youtube

В своем видео он предложил внимательно рассмотреть фотографию, сравнив одежду большинства участников пикника с внешностью загадочного мужчины.

По словам автора ролика, необычно выглядит не только одежда, но и реакция некоторых людей на снимке. Один мужчина будто с удивлением смотрит в сторону незнакомца, а женщина рядом словно указывает на него рукой. Именно эти детали породили множество версий и обсуждений.

Смотрите в видео о том, как блогер размышляет о возможном путешествии во времени:

Ранее Главред писал о том, что старинные кадры 1937 года вновь стали предметом бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на архивной записи женщину, которая ведет себя так, словно разговаривает по мобильному телефону.

Также сообщалось о том, что на картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках. Полотно XIX века из музея в Мюнхене вновь стало вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
YouTube блогеры интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ цинично ударила по Харькову: есть погибший и десятки раненых, среди них – 4 детей

РФ цинично ударила по Харькову: есть погибший и десятки раненых, среди них – 4 детей

16:23Украина
Война изменилась навсегда: Зеленский назвал главное оружие Украины и обратился к НАТО

Война изменилась навсегда: Зеленский назвал главное оружие Украины и обратился к НАТО

15:59Аналитика
Доллар неожиданно обвалился, а евро пошел вверх: курс валют на 8 июля

Доллар неожиданно обвалился, а евро пошел вверх: курс валют на 8 июля

15:54Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногие

Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногие

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняков

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняков

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

Паспортистки меняли буквы без разрешения: как СССР переписывал фамилии украинцев

Паспортистки меняли буквы без разрешения: как СССР переписывал фамилии украинцев

Три знака зодиака сказочно разбогатеют — кому светит финансовый успех

Три знака зодиака сказочно разбогатеют — кому светит финансовый успех

Последние новости

17:37

Тля на смородине исчезнет раз и навсегда: чем опрыскать кусты

17:25

Короля довели до предела: что сделал принц Гарри

17:14

На фото 1917 года заметили "человека из будущего": что его выдалоВидео

17:13

Чем подкормить помидоры в июле: секрет обильного урожая до самой осениВидео

17:02

Словари массово "зачищали": какие роскошные украинские слова запретил СССРВидео

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке РоссииКогда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России
16:45

Почему ракеты РФ всё чаще попадают в жилые дома: названа тревожная причина

16:33

Какие отсеки стиральной машины предназначены для порошка, кондиционера и геля

16:29

Энтони Хопкинс стал неузнаваемым: как выглядит актер

16:23

РФ цинично ударила по Харькову: есть погибший и десятки раненых, среди них – 4 детейФото

Реклама
15:59

Война изменилась навсегда: Зеленский назвал главное оружие Украины и обратился к НАТО

15:54

Доллар неожиданно обвалился, а евро пошел вверх: курс валют на 8 июля

15:37

Черный налет в ванной исчезнет за час: что нужно сделать после душа

15:31

Ливни, град, шквалы: на Украину надвигается мощный шторм, объявлена ​​опасность

15:16

Украинцев предупредили о возможных штрафах за кондиционеры: кого это касается

14:54

Что обязательно нужно сделать с туями летом — лайфхак от садовода

14:39

Женщина, подозреваемая в покушении на Ермолаева, мертва: задержанный признался СБУВидео

14:28

Женщина вернулась домой с "находкой века" из секонд-хенда: что она купила

14:24

Никакой не "бувший": как сказать правильно на украинском языке

14:19

Кум Насти Каменских не может дозвониться певице: в чем причина

14:02

Зачем люди кладут листок бумаги в дверцу холодильника: хитрый трюкВидео

Реклама
13:34

Гороскоп Таро на завтра 8 июля: Овнам - отдых, Близнецам - что-то хорошее

13:34

Китайский гороскоп на завтра, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

13:29

СМИ назвали причины, по которым земля почти не подорожала за последние пять лет

13:29

Солнечную панель проверили в квартире: результат оказался неожиданным

13:17

"Теневой флот выходит из чата": ВСУ за ночь поразили восемь танкеров РФ

13:13

Только не в холодильнике: где следует хранить хлеб, чтобы он долго не портился

13:07

Было 37 лет: внезапно скончалась популярная британская певицаВидео

13:05

Излучают невероятную энергию: в какие дни рождаются харизматичные люди

12:54

Украина разнесла заводы ВПК, нефтебазу и мосты в Крыму - Генштаб

12:15

Как отмыть холодильник одним бюджетным средством за считанные минуты — лайфхак

12:14

"Забрать гражданство": в сети жестко опустили сбежавшую блогершу из Украины

12:11

Под Киевом найдено тело подозреваемой в подрыве олигарха в Монако - СМИ

12:00

Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко

11:53

Упали с неба: на берег выбросило загадочные металлические сферы

11:40

"Теперь всё будет хорошо": на Киевщине мужчина чудом нашёл собаку после атаки РФВидео

11:36

В Дамаске прогремели взрывы возле отеля, где остановился Макрон: что известноВидео

11:29

Как бороться с клещами, муравьями и клопами — эффективное натуральное средство

11:20

5 причин обратить внимание на iPhone 17 в 2026 году новости компании

11:13

Почему 8 июля нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

11:00

Самый важный день июля: каким знакам откроются новые возможности

Реклама
10:48

Гороскоп на завтра, 8 июля: Девам — споры, Водолеям — радость

10:42

Фантастический салат из капусты, который готовится за 5 минут — рецепт

10:36

Пик обострения отношений между Польшей и Украиной ещё впереди: Буданов назвал дату

10:11

"Им ничего не мешает": Буданов оценил вероятность новой мобилизации в РФ

09:55

РФ ударила по "Новой почте" в Кривом Роге: под угрозой атаки еще два городаВидео

09:34

Как очистить антипригарное покрытие сковороды: простой домашний способ

09:31

Путин идет на отчаянные шаги: ISW раскрыл цели Кремля перед саммитом НАТО

09:15

"Требуется максимальная эскалация": Буданов оценил перспективы завершения войны

08:30

В Европе назвали страну, способную повлиять на окончание войны в Украине

08:14

"Свыше 430 дронов": в Москве заявили о массированной атаке на столицу и область

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять