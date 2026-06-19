"Путешественник во времени" показал кадры конца света: как все началось

Вы узнаете:
- Откуда взялись загадочные кадры конца света
- Почему многие считают кадры из будущего обычной подделкой
Пользователь TikTok под ником @timevoyagin, называющий себя путешественником во времени, вновь оказался в центре внимания после публикации серии изображений, которые якобы демонстрируют начало и последствия Третьей мировой войны.
Его заявления вызвали бурные споры в сети: одни считают это очередной мистификацией, другие признаются, что увиденное выглядит пугающе реалистично. Об этом пишет Express.
Автор аккаунта утверждает, что является "настоящим путешественником во времени" и получил разрешение публиковать фотографии из будущего. В одном из своих роликов он заявил, что располагает доказательствами глобального конфликта, который якобы ожидает человечество в ближайшие годы.
Кадры разрушений и мрачный прогноз
На опубликованных изображениях можно увидеть мощные взрывы над городами, сцены, напоминающие масштабные катастрофы, а также разрушенную Землю, показанную из космоса. По словам автора видео, Третья мировая война приведет к настолько серьезным последствиям, что людям придется покинуть родную планету.
Он также утверждает, что после катастрофы человечество переселится на "Планету Дельта". Никаких доказательств этим заявлениям представлено не было, а сами изображения могут быть созданы с помощью ИИ.
Пользователи не поверили загадочному автору
Многие зрители отнеслись к публикации скептически. В комментариях пользователи заявили, что изображения выглядят как работа искусственного интеллекта или компьютерная графика.
Некоторые также обратили внимание на отсутствие каких-либо подтверждений словам автора. Тем не менее часть аудитории призналась, что кадры произвели на них сильное впечатление и заставили задуматься о будущем человечества.
Смотрите в видео о том, что предсказал "путешественник во времени":
@timevoyaging Replying to @rosemarythegachalifegirl Planet Delta #fyp#fypage#timevoyaging#timetravel#timetraveler#viral#xyzbca#2022#conspiracy♬ Welcome to Azawa - Truth Needs to be Out
Ранее Главред писал о том, что военный пилот совершил "путешествие во времени". Мужчина заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.
Также сообщалось о том, что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.
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Об источнике: Express.co.uk
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