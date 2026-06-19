"Путешественник во времени" показал кадры конца света: как все началось

Самопровозглашенный путешественник во времени опубликовал кадры якобы из будущего и рассказал, что ждет человечество после новой войны.

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Тиктокер якобы показал начало и последствия Третьей мировой войны / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@timevoyaging

Вы узнаете:

Откуда взялись загадочные кадры конца света

Почему многие считают кадры из будущего обычной подделкой

Пользователь TikTok под ником @timevoyagin, называющий себя путешественником во времени, вновь оказался в центре внимания после публикации серии изображений, которые якобы демонстрируют начало и последствия Третьей мировой войны.

Его заявления вызвали бурные споры в сети: одни считают это очередной мистификацией, другие признаются, что увиденное выглядит пугающе реалистично. Об этом пишет Express.

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Автор аккаунта утверждает, что является "настоящим путешественником во времени" и получил разрешение публиковать фотографии из будущего. В одном из своих роликов он заявил, что располагает доказательствами глобального конфликта, который якобы ожидает человечество в ближайшие годы.

Кадры разрушений и мрачный прогноз

На опубликованных изображениях можно увидеть мощные взрывы над городами, сцены, напоминающие масштабные катастрофы, а также разрушенную Землю, показанную из космоса. По словам автора видео, Третья мировая война приведет к настолько серьезным последствиям, что людям придется покинуть родную планету.

Изображения могут быть созданы с помощью ИИ / Фото: tiktok.com/@timevoyaging

Он также утверждает, что после катастрофы человечество переселится на "Планету Дельта". Никаких доказательств этим заявлениям представлено не было, а сами изображения могут быть созданы с помощью ИИ.

Пользователи не поверили загадочному автору

Многие зрители отнеслись к публикации скептически. В комментариях пользователи заявили, что изображения выглядят как работа искусственного интеллекта или компьютерная графика.

Пользователи не поверили загадочному автору / Фото: tiktok.com/@timevoyaging

Некоторые также обратили внимание на отсутствие каких-либо подтверждений словам автора. Тем не менее часть аудитории призналась, что кадры произвели на них сильное впечатление и заставили задуматься о будущем человечества.

Смотрите в видео о том, что предсказал "путешественник во времени":

Ранее Главред писал о том, что военный пилот совершил "путешествие во времени". Мужчина заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.

Также сообщалось о том, что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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