Турист заметил в съемном жилье потайную дверь и услышал странные звуки

Мужчина случайно обнаружил потайной люк под полом комнаты, ведущий к закрытой двери. После находки ему показалось, что снизу доносятся шаги.

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Турист нашел потайную дверь / Коллаж Главред, фото: скриншот с Facebook, Pinterest

Вы узнаете:

Что скрывалось под полом съемной квартиры

Почему мужчина отказался спускаться вниз

Что могло находиться за закрытой дверью

Обычное проживание в арендованном жилье через Airbnb обернулось настоящей историей в духе фильмов ужасов.

Мужчина случайно обнаружил скрытый люк под полом комнаты, а после услышал подозрительные звуки снизу. Видео загадочной находки быстро стало вирусным и вызвало бурное обсуждение в сети. Об этом рассказал пользователь под ником ReasonableMedium5265 на популярном форуме Reddit.

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Необычная находка скрывалась прямо под стулом

Платформа Airbnb остается одной из самых популярных в мире, объединяя сотни миллионов пользователей, которые арендуют жилье для путешествий. Однако иногда такие поездки преподносят неожиданные сюрпризы.

Во время проживания в арендованной квартире мужчина обратил внимание на стул, стоявший в необычном месте. Любопытство взяло верх, и он решил его передвинуть.

Необычная находка скрывалась прямо под стулом / Фото: Reddit

Под мебелью оказалась красная деревянная панель, скрывавшая потайной люк. Подняв ее, гость увидел узкую лестницу, ведущую вниз к еще одной закрытой двери.

Гость признался, что почувствовал себя как в фильме ужасов

Видео своей находки мужчина опубликовал на популярном форуме Reddit.

"Я снял квартиру через Airbnb и заметил, что над тем, что оказалось скрытой напольной панелью, стоит стул. Я не спустился туда, потому что мне показалось это подозрительным", - рассказал он.

На этом история не закончилась. На следующее утро мужчина заявил, что ему показалось, будто из-под пола доносились шаги.

"Все это вызывало у меня сильное беспокойство. Как вы думаете, для чего предназначено это помещение? И стоит ли мне туда спуститься, потому что мне очень любопытно посмотреть, что находится за этой дверью?" - добавил он.

Видео своей находки мужчина опубликовал на популярном форуме Reddit / Фото: Reddit

Хотя автор ролика признал, что не может с уверенностью сказать, какие именно звуки услышал, ситуация заставила его отказаться от идеи исследовать скрытое помещение самостоятельно.

Пользователи вспомнили культовые фильмы ужасов

Видео быстро набрало тысячи просмотров, а комментаторы начали сравнивать происходящее со сценами из известных хорроров.

"Различные фильмы серии "Зловещие мертвецы", "Варвар" и "Хижина в лесу" научили нас тому, что обязательно нужно спуститься туда и покопаться в любых книгах, магнитофонных записях и артефактах, которые вы там найдете", - пошутил один из пользователей.

Другой рассказал, что сталкивался с похожей находкой.

"У нас в очень старом доме, который мы снимали, был похожий жуткий подвал. Дом был построен в 1890 году. Так что раньше там хранили продукты, консервы и тому подобное. Это всё ещё было чертовски жутко. Интернет-провайдер спустился туда, и когда он вышел, с него спрыгивали пауки", - написал он.

Что на самом деле могло скрываться под полом Несмотря на мистические версии, многие комментаторы предложили вполне рациональное объяснение. По их мнению, под люком мог находиться старый подвал, погреб или хозяйственное помещение, которые раньше использовались для хранения продуктов и хозяйственных принадлежностей. Сам мужчина так и не сообщил, где именно находилось арендованное жилье, поэтому проверить происхождение загадочной комнаты невозможно.

Смотрите в видео о том, что мужчина нашел под полом:

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

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