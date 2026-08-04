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Меган Маркл 45 лет: кто из королевской семьи не поздравит герцогиню

Алена Кюпели
4 августа 2026, 15:25
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Герцогиня отмечет 45 лет и стало известно, кто не будет ее поздравлять с главным праздником.
Меган Маркл может вернуться в кино
Меган Маркл может вернуться в кино / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

  • Кто поздравит Меган
  • Кто точно не отметит праздник актрисы

Меган Маркл 4 августа отмечает 45-летие на фоне по-прежнему непростых отношений с британской королевской семьей.

Как пишет Page Six, публичных поздравлений от Букингемского дворца герцогине Сассекской ждать не стоит, однако некоторые родственники принца Гарри могут связаться с ней в частном порядке.

видео дня
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри - спорные песроны/ ua.depositphotos.com

Королевский обозреватель Том Сайкс считает, что король Карл III, скорее всего, не оставит день рождения невестки без внимания. По его мнению, монарх может лично передать поздравления Меган. Другой эксперт, Кинси Скофилд, предполагает, что от имени короля ей могут отправить открытку или небольшой подарок через сотрудников дворца.

При этом рассчитывать на подобный жест со стороны принца Уильяма и Кейт Миддлтон, по мнению экспертов, Меган не приходится. Отношения между семьями остаются напряженными, а конфликт между братьями до сих пор не разрешен. Скофилд утверждает, что принц и принцесса Уэльские по-прежнему связывают Меган с утратой доверия внутри королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл
Меган Маркл исполняется 45 лет / фото: instagram.com, Меган Маркл

Не появится поздравление и в официальных аккаунтах королевской семьи. После того как в 2020 году Гарри и Меган отказались от обязанностей работающих членов монархии и переехали в США, дворец перестал публично отмечать их дни рождения. По словам экспертов, в Букингемском дворце это объясняют действующим протоколом, а не личным отношением к супругам.

В то же время в отношениях Сассекских с Карлом III в последнее время наметились изменения. В июле Гарри и Меган вместе с детьми - семилетним Арчи и пятилетней Лилибет - встретились с королем и королевой Камиллой в Хайгроув-хаусе. Это стала первая за четыре года встреча, на которой обе семьи присутствовали вместе. Источник Page Six утверждал, что общение нельзя было назвать исключительно теплым, однако стороны продолжают предпринимать шаги к примирению.

Что касается самого праздника, Меган, вероятно, отметит 45-летие в частной обстановке. Год назад герцогиня провела день рождения в кругу семьи и друзей, устроив праздничный ужин в одном из ресторанов Беверли-Хиллз.

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О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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