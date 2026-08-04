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"Он прольет кровь": Шмыгаль раскрыл коварный план Путина на зиму

Виталий Кирсанов
4 августа 2026, 10:50
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По словам Шмыгаля, Украина и Россия фактически ведут параллельную борьбу, пытаясь ослабить энергетический потенциал друг друга.
Шмыгаль раскрыл коварный план Путина на зиму
Шмыгаль раскрыл коварный план Путина на зиму / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/minenergoUkraine, скриншот

Кратко:

  • Кремль намерен нанести максимальный ущерб критической инфраструктуре
  • Цель России - уничтожить водоснабжение Украины
  • Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей отрасли РФ

Россия может изменить тактику ударов по Украине в предстоящий зимний период. Если раньше основными целями были объекты энергетики, то теперь под угрозой могут оказаться системы водоснабжения и канализации. Об этом министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал в интервью Politico.

По словам главы Минэнерго, Кремль намерен нанести максимальный ущерб критической инфраструктуре, сделав ставку на объекты, без которых невозможно нормальное функционирование городов.

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"Цель России сейчас - уничтожить наше водоснабжение. Прошлой зимой они атаковали электроэнергию и отопление, но во время отключений электроэнергии можно было выжить, если у вас был газ и вода", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что отсутствие водоснабжения и канализации может привести к значительно более тяжелым последствиям.

"Без воды и канализации прожить более трех дней крайне трудно", - заявил министр.

Противостояние в энергетической сфере

По словам Шмыгаля, Украина и Россия фактически ведут параллельную борьбу, пытаясь ослабить энергетический потенциал друг друга. Именно состояние энергетической инфраструктуры, считает министр, может повлиять на дальнейший ход войны и возможные переговоры.

Он отметил, что Владимир Путин стремится разрушить украинскую энергосистему, чтобы подорвать экономику страны и осложнить производство вооружений.

Кроме того, по мнению министра, российское руководство рассчитывает, что зимой украинское общество окажется истощенным и начнет оказывать давление на власть с требованием пойти на уступки.

Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей отрасли РФ

В ответ Украина систематически атакует российские нефтеперерабатывающие предприятия. Как сообщил Шмыгаль, такие удары уже вывели из строя около 40% первичных мощностей по переработке нефти, что способствует возникновению дефицита топлива в России.

"Это похоже на двенадцатый раунд боксерского поединка, когда каждый из соперников надеется, что первым не выдержит именно противник", - сказал министр.

Какие ожидания у Киева

Украинские власти рассчитывают, что сочетание санкционного давления со стороны союзников и ударов по российской нефтяной инфраструктуре вынудит Кремль прекратить войну уже этой осенью. Если этого не произойдет, Украине предстоит пережить еще одну зиму массированных атак на объекты критической инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что усиление санкций против России и удары по ее военной и промышленной инфраструктуре остаются ключевыми элементами стратегии, которая должна лишить Москву альтернативы, кроме прекращения войны.

Вместе с тем глава государства отметил, что Кремль по-прежнему не демонстрирует готовности к завершению боевых действий и рассчитывает максимально затянуть войну.

Для защиты украинских городов в зимний период стране, как отметил Шмыгаль, по-прежнему необходимы ракеты-перехватчики PAC-3 для комплексов Patriot, способные эффективно уничтожать российские баллистические ракеты.

Как Украина готовится к новой зиме

Кроме обороны страна усиливает устойчивость собственной инфраструктуры. В частности, строятся защитные укрытия для хранилищ электроэнергии, воды и газа.

Также в Украине распространяют модульные котлы и генераторы - они меньше и рассредоточены, поэтому России сложнее вывести их из строя одним ударом.

"Украина приобрела способность очень быстро адаптироваться к кризисам, к вызовам", - сказал Шмыгаль.

Насколько пострадала энергосистема

Министр привел цифры, показывающие масштаб потерь за годы войны:

  • к 2014 году Украина производила 54,5 гигаватта электроэнергии;
  • после полномасштабного вторжения мощность упала до 32 гигаваттов;
  • в этом году, после зимних атак, осталось всего около 12 гигаваттов;
  • дефицит составляет 6 гигаватт, из-за чего по стране действуют графики отключений.

"Россияне уничтожили или повредили более 80 процентов украинских электростанций", - добавил министр.

Готов ли Путин к миру

Шмыгаль говорит, что хотел бы, чтобы глава Кремля осознал: выиграть войну не получится, и согласился на мирное соглашение уже этой осенью. Однако пока диктатор не подает никаких сигналов об отказе от своих требований к Украине – а это означает вероятность еще одной зимы в войне.

"Он прольет кровь, но он затянет нас в зиму... Это пессимистический сценарий, но мой оптимизм состоит в том, что мы переживем эту зиму; мы к ней готовы", - сказал Шмыгаль.

Возможно ли воздушное перемирие в Украине перед сезоном холодов

Директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире "Киев24" признал, что воздушное перемирие теоретически могло бы обезопасить генерирующие мощности в преддверии зимы, однако на данный момент шансов на такую договоренность практически нет.

По словам Магды, публичные заявления Владимира Путина свидетельствуют о том, что Кремль по-прежнему настроен продолжать войну и говорить о "победе", а не о паузе в боевых действиях.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, в ближайшие недели могут появиться новые возможности для возобновления переговоров между Украиной и Россией. В США заявили о подготовке дипломатических инициатив, направленных на поиск путей к завершению войны. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

Заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица считает, что продолжение дальнобойных ударов по российской территории может со временем заставить Кремль вернуться к переговорам о прекращении войны.

Тем временем Украина готовится к очередной сложной зиме, которая, по оценкам экспертов, может стать самым серьезным испытанием с начала полномасштабного вторжения России.

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О персоне: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

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