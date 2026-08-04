Что приготовить из цветков кабачков: необычный деликатес, о котором знают не все

В ресторанах цветки кабачков ценятся дороже самого урожая овощей.

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Можно ли есть цветки кабачков - повара раскрыли лучшие способы приготовления / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

Можно ли есть цветки кабачков

Как выбрать, хранить и подготовить цветки

Какие блюда можно приготовить из сезонного деликатеса

Пока большинство дачников ждут урожая кабачков, опытные кулинары охотятся совсем за другим деликатесом - их яркими желтыми цветками. Они считаются настоящим сезонным лакомством, которое используют в лучших ресторанах мира.

Главред разобрался, можно ли есть цветки кабачков и как приготовить их так, чтобы раскрыть нежный вкус.

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Для чего используют цветки кабачков

Как пишет Martha Stewart, вкус цветков кабачка настолько необычный, что этот деликатес давно полюбили и профессиональные шеф-повара, и домашние кулинары. Чаще всего их фаршируют сырной начинкой и обжаривают до золотистой корочки, однако существует множество других оригинальных способов приготовления.

Цветки кабачков и цукини - это крупные желто-зеленые цветы, которые появляются на растениях летних сортов кабачков. По словам шеф-преподавателя Института кулинарного образования Оливии Рошковски, они отличаются очень нежной текстурой, легким цветочным ароматом и деликатным вкусом.

Когда начинается сезон

Сезон цветков кабачков очень непродолжителен. Максимум урожая приходится на июль и август, причем сами цветы доступны гораздо меньше времени, чем плоды, которые из них развиваются. Именно поэтому они считаются настоящим сезонным деликатесом.

Большинство покупателей приобретают цветки на фермерских рынках. Но если у вас на участке растут кабачки или цукини, скорее всего, летом растения обильно цветут, и собрать цветки можно прямо с грядки.

Для лучшего качества Оливия Рошковски советует срезать их ранним утром.

Как выбрать свежие цветки кабачков

Выбирать цветки стоит так же внимательно, как свежий букет.

Лучше всего подходят цветы, которые:

полностью закрыты или лишь слегка раскрылись;

не выглядят увядшими;

не имеют потемнений;

не издают неприятного запаха.

Если цветки продаются в пластиковом контейнере, обратите внимание на количество конденсата внутри. Избыток влаги ускоряет порчу продукта.

Испорченные цветки становятся мягкими и водянистыми.

Важно обязательно проверить цветок изнутри. Дело в том, что цветки кабачков - идеальное укрытие для мелких насекомых.

Если внутри оказалось несколько насекомых - это нормально. Достаточно тщательно промыть цветки под водой. Но если цветок сильно поврежден насекомыми, его лучше не использовать.

Что любят и чего не любят кабачки / Инфографика: Главред

Мужские и женские цветки: в чем разница

В пищу подходят оба вида цветков, однако специалисты рекомендуют использовать преимущественно мужские.

Причина проста: женские цветки превращаются в будущие кабачки.

Отличить их легко:

мужские растут на длинных тонких стеблях;

женские имеют более толстый стебель, а у основания уже заметен маленький кабачок.

Как долго хранятся цветки кабачков

Это один из самых скоропортящихся овощных продуктов, поэтому использовать его лучше сразу после сбора.

Чтобы цветки оставались свежими дольше:

храните их одним слоем в контейнере с вентиляцией;

положите на дно бумажное полотенце, чтобы оно впитывало лишнюю влагу;

не укладывайте цветки слишком плотно - они легко мнутся;

избегайте резких перепадов температуры, чтобы внутри упаковки не образовывался конденсат;

мойте цветки только непосредственно перед приготовлением.

Как подготовить цветки к приготовлению

Перед использованием аккуратно промойте цветы кабачков под прохладной проточной водой.

Затем осторожно обсушите бумажным или кухонным полотенцем.

После этого можно оставить цветки целыми для фарширования либо нарезать тонкими полосками, удалив плодоножку.

Какие блюда можно приготовить из цветков цукини

Один из самых популярных способов приготовления - легкий японский кляр темпура.

Для него используют:

яичные желтки;

муку;

газированную воду.

Такой кляр получается очень воздушным и хрустящим.

Подавать цветки можно с соусом понзу или айоли.

Также цветки кабачком можно приготовить в пивном кляре. Пивной кляр похож на темпуру, но воздушность ему придает светлое пиво вместо газированной воды.

Лучше выбирать мягкие сорта, чтобы не перебить нежный вкус цветков.

Фаршированные цветки кабачков

Особенно вкусными цветки становятся после фарширования.

Классическая начинка - рикотта с зеленью.

Для постного варианта можно приготовить крем из кешью, кедровых орехов, тофу.

Чтобы начинка получилась насыщенной, ее рекомендуют приправить запеченным чесноком и пастой мисо.

Смотрите видео - Как приготовить фаршированные цветки кабачков:

Запеченные до хрустящей корочки

Цветки можно высушить в духовке при температуре около 135 °C в течение 30 минут. После этого они становятся хрустящими и прекрасно подходят для украшения пасты, ризотто, фриттаты, фокаччи.

Перед запеканием цветки можно слегка посыпать сахаром. Такое необычное лакомство особенно хорошо сочетается с шоколадными десертами.

Как пожарить цветки кабачков

Обжарьте цветки на оливковом масле с солью и перцем, при желании добавьте чеснок или лимонную цедру.

Такие цветы кабачков можно подавать с гаспачо, омлетом или яичницей.

Смотрите видео - Как пожарить цветы кабачков во фритюре:

Цветки можно использовать так же, как обычные овощи. Их добавляют в овощную зажарку вместе с луком, морковью и сельдереем, после чего варят ароматные летние супы, например минестроне.

Чтобы почувствовать максимально свежий вкус, цветки можно тонко нарезать и добавить в зеленый салат.

Лучше использовать простую заправку на основе оливкового масла и уксуса, чтобы не перебить их аромат.

Также сырые цветки станут эффектным украшением для пиццы, пасты, фриттаты и летних овощных блюд.

Как писал Главред, кабачки - очень урожайный и простой в выращивании овощ. Если окружить кабачки подходящими соседями по грядке, то можно будет отпугнуть распространенных вредителей кабачков и собрать десятки плодов с каждого куста. Детальнее читайте в материале: Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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