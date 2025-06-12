Тревожный сигнал: что делать если гниют и вянут кабачки

Вы узнаете:
- Почему гниют плоды на кабачках
- Как решить эту проблему
Кабачки — одна из самых популярных и урожайных культур на даче. Однако дачники всё чаще задаются вопросом: почему гниют плоды на кабачках, когда завязь только появилась?
Кажется, всё сделано правильно, но молодые кабачки начинают расти — и вдруг загнивают. Это тревожный сигнал, указывающий на ошибки в агротехнике или появление болезней, пишут эксперты из Агрологистики.
Разбираемся, что делать, если кабачки гниют на кусте, чем подкормить растения и как спасти урожай от потерь.
Почему гниют плоды на кабачках: основные причины
Если вы заметили, что маленькие кабачки гниют прямо на кусте, причина может крыться в одном из следующих факторов:
- Недостаток опыления. Женский цветок может дать завязь, но если пыльца не попадёт на рыльце, плод не развивается и начинает загнивать. Особенно часто это происходит в пасмурную или дождливую погоду, когда насекомые неактивны.
- Избыточная влага. Чрезмерный полив и застой воды — идеальные условия для грибковых заболеваний. В таких условиях плоды начинают гнить с конца.
- Низкие температуры ночью. Резкие перепады температур делают ткани молодых кабачков уязвимыми к гниению.
- Загущенные посадки и плохая вентиляция. Недостаток света и циркуляции воздуха приводит к накоплению влаги и развитию патогенов.
- Дефицит микроэлементов. Особенно важны бор и кальций — без них завязь не формируется правильно.
Что делать, если кабачки гниют на кусте?
Если вы столкнулись с проблемой, не спешите вырывать растения. Вот что делать, чтобы кабачки не гнили:
- Проверьте опыление. Если погода пасмурная, перенесите пыльцу вручную при помощи кисточки или ватной палочки.
- Улучшите проветривание. Проредите кусты, удалите лишние листья и обеспечьте доступ воздуха к завязи.
- Контролируйте влажность. Поливайте кабачки утром, а не вечером, избегайте переливов, особенно в дождливую погоду.
- Используйте стимуляторы опыления. Препараты, улучшающие цветение и завязывание плодов, повысят урожайность.
- Обратите внимание на питание. Если вы не знаете, чем подкормить кабачки от гниения, выбирайте удобрения с содержанием бора и кальция — они укрепят структуру плодов.
Болезни кабачков, вызывающие гниль
Если гниение сопровождается белым, серым или слизистым налётом — это сигнал о наличии инфекции. В этом случае необходимо срочно принять меры.
Наиболее частые грибковые болезни:
Белая гниль (склеротиния): плоды становятся мокрыми, покрываются белым мицелием.
Серая гниль: появляется после дождей, сопровождается серым налётом.
Бактериальная гниль: плод быстро темнеет и разлагается.
Антракноз: трещины и влажные пятна на листьях и плодах.
Обработка биофунгицидами, такими как триходерма, или препаратами на основе меди поможет остановить распространение заболевания. Главное — начать лечение как можно раньше.
Чем подкормить кабачки от гниения?
Чтобы избежать гниения в будущем, регулярно подкармливайте растения:
Раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды) по завязи;
- Кальциевой селитрой для укрепления структуры плодов;
- Комплексными удобрениями с микроэлементами, особенно в фазу цветения.
Смотрите видео о том, что делать, если гниют кабачки:
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