Fire Point разработала новый турбореактивный двигатель: его могут интегрировать в ракету "Фламинго".

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Fire Point готовит "Фламинго" к новому турбореактивному двигателю / Коллаж: Главред, фото: Fire Point, скриншот

Кратко:

Новый двигатель хотят довести до готовности в максимально сжатые сроки

Разработка турбореактивного двигателя - более сложная задача, чем создание самой ракеты

Украинская компания Fire Point создала собственный турбореактивный двигатель, разработанный совместно с конструкторским бюро, которое ранее участвовало в создании двигателя АИ-25. Об этом генеральный директор компании Ирина Терех рассказала в интервью TWZ.

По ее словам, именно двигатель АИ-25ТЛ стал первой силовой установкой, использованной в крылатой ракете FP-5 "Фламинго". При этом за время разработки ракета получила возможность работать с пятью различными типами двигателей.

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""Фламинго" изначально проектировался как гибкая платформа, способная работать с различными типами двигателей. Поэтому мы действительно можем значительно расширить запас поддерживаемых двигателей", - заявила Терех.

Она также сообщила, что Fire Point более полутора лет работала над созданием собственного турбореактивного двигателя для беспилотных летательных аппаратов.

"Сейчас мы собираем первые десять прототипов перспективного турбореактивного двигателя с вентиляторным агрегатом собственного производства", - отметила руководитель компании.

По словам Терех, новый двигатель планируют довести до готовности в максимально сжатые сроки. При этом она подчеркнула, что разработка турбореактивного двигателя является значительно более сложной инженерной задачей, чем создание самой ракеты.

Гендиректор Fire Point сообщила, что до конца текущего года компания рассчитывает завершить полный цикл испытаний всех опытных образцов, внести необходимые доработки и подготовить изделие к серийному выпуску. Начало массового производства запланировано на следующий год.

Отдельно Терех прокомментировала планы по наращиванию производства ракет "Фламинго". По ее словам, выйти на ранее заявленный объем - не менее семи ракет - пока не удалось из-за недостаточного количества заказов.

Она объяснила, что ожидание финансирования по кредитной программе Европейского Союза повлияло на объем контрактов, из-за чего предприятие было вынуждено снизить темпы производства по сравнению со своими максимальными возможностями.

В компании рассчитывают увеличить выпуск продукции до запланированного уровня уже к концу нынешнего года или в начале следующего. По словам Терех, сроки будут зависеть от поступления новых контрактов.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Что может изменить ход войны - комментарий эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что систематические удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре могут оказать не меньшее влияние на ход войны, чем события непосредственно на фронте. По его мнению, именно доходы от экспорта нефти остаются основным источником финансирования российской военной машины, поэтому поражение этого сектора постепенно ослабляет возможности РФ продолжать агрессию.

В то же время эксперт подчеркнул, что не стоит ожидать, будто один вид вооружения или отдельное решение способны кардинально изменить ситуацию в пользу Украины.

По мнению Гончара, решающее значение имеет комплексное давление на все составляющие российской военной системы. Помимо уже существующих трудностей с техникой и пополнением личного состава, все более ощутимыми становятся проблемы в энергетическом секторе, которые постепенно ограничивают финансовые возможности России для ведения войны.

Удары "Фламинго" по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил применение ракет FP-5 "Фламинго" в ударе по заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде. Официальное сообщение сопровождалось заявлением о расширении ударов по РФ. По его словам, расстояние до одной из целей составляло около 2070 км, а маршрут дронов - примерно 2500 км.

В конце июня Силы обороны Украины нанесли новый дальнобойный удар по одному из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Атака на федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" в Волгограде могла стать самой результативной для крылатых ракет FP-5 "Фламинго" с момента начала их применения.

Рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

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Об источнике: Fire Point Fire Point - украинская оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных систем и ракетного вооружения. Компания стала одним из заметных участников украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны. Предприятие известно прежде всего разработкой дальнобойных ударных беспилотников и ракетных технологий. Одним из самых известных проектов Fire Point является крылатая ракета "Фламинго", а также ракета-перехватчик FP-7.x, которая должна стать основой для антибаллистической системы Freyja. Также Fire Point работает над разработкой баллистической ракеты FP-9. По заявленным данным, она имеет дальность поражения около 855 км и боевую часть весом до 800 кг.

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