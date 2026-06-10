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За 1000 км от границы: "Фламинго" атаковали ключевой для РФ завод в Чебоксарах

Анна Ярославская
10 июня 2026, 07:10
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В результате прилета Flamingo-5 горит ВНИИР Прогресс.
Чебоксары атаковали ракеты
Чебоксары атаковали ракеты "Фламинго" / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Ключевые факты:

  • В Чебоксарах прогремели мощные взрывы
  • Под удар ракет "Фламинго" попал завод ВНИИР Прогресс
  • Атаку на город подтвердил глава Чувашии

Рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетный удар по городу.

видео дня

"Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка", - написал он.

Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.

В Чебоксарах - черный дым после атаки
В Чебоксарах - черный дым после атаки / Фото: Exilenova+

О вероятном ударе по предприятию сообщил OSINT-канал Exilenova+.

"Чебоксары, ракетным ударом был поражен "ВНИИР", — пишут аналитики.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, как уже после ударов над Чебоксарами поднимается густой черный дым.

Смотрите видео - Чебоксары атаковали ракеты, над городом поднимается дым:

Скриншот

Основатель Fire Point Денис Штилерман намекнул, что территория страны-агрессора РФ атакуют ракеты "Фламинго" - в соцсети Х он опубликовал фото запуска ракеты:

Скриншот

В свою очередь, канал Exilenova+ опубликовал момент прилета FP-5 "Flamingo" по заводу ВНИИР Прогресс.

FP-5 Flamingo в небе Чувашии
FP-5 Flamingo в небе Чувашии / Фото: t.me/exilenova_plus

Смотрите видео - Ракеты "Фламинго" атаковали ВНИИР Прогресс:

Скриншот

По данным Генштаба ВСУ, завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и модулях УМПК для авиабомб.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Атаки на Чебоксары - новости

Отметим, "ВНИИР-Прогресс" несколько раз уже попадал под удары. Как писал Главред, в ночь на 5 мая в городе Чебоксары Чувашской республики РФ прогремели взрывы. По предприятию военно-промышленного комплекса ударили украинские ракеты "Фламинго". Над городом также заметили украинский дрон-камикадзе большой дальности "Лютый".

9 июня 2025 года беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

В ночь на 5 июля 2025 года Силы беспилотных систем вместе с другими Силами обороны Украины также нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса России. Было поражено АО "ВНИИР-Прогресс" в Чувашской республике РФ.

26 ноября 2025 года снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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