С тонной взрывчатки: новые детали производства дальнобойной ракеты Фламинго

"Фламинго" способна преодолевать до 3000 километров и поражать цели с погрешностью около 14 метров.

Украина разработала новую ракету / Коллаж: Главред, фото: armyinform, скриншот

Главное:

Налажено серийное производство крылатых ракет дальнего радиуса действия

Ракета способна преодолевать до 3000 километров и точно поражать цели

Украина наладила серийное производство крылатых ракет дальнего радиуса действия Фламинго на засекреченном предприятии компании Fire Point.

Как рассказала руководитель производства Ирина Терех в интервью Associated Press, на данный момент выпускается примерно одна ракета в сутки, но уже к октябрю запланировано увеличение объёмов до семи единиц в день.

По словам Терех, испытания ракеты завершены: Фламинго способна преодолевать до 3000 километров и поражать цели с погрешностью около 14 метров. Вес боевой части — 1150 килограммов.

Интересно, что своё название ракета получила случайно — первые прототипы по ошибке окрасились в розовый цвет, и сотрудники дали им название Фламинго, которое впоследствии закрепилось.

Помимо ракет, компания Fire Point также занимается производством ударных дронов FP‑1. Эти беспилотники уже доказали свою эффективность на поле боя и способны пролетать до 1600 километров, неся до 60 кг взрывчатки. Это позволяет украинским силам обороны наносить удары по ключевой инфраструктуре противника, включая нефтеперерабатывающие заводы и склады боеприпасов в глубине территории России.

/ Инфографика: Главред

По словам Терех, воздушные атаки с использованием дронов и ракет — один из немногих асимметричных плюсов Украины в текущих условиях фронта.

Журналисты посетили одно из секретных производств украинской компании Fire Point и опубликовали свежие снимки крылатой ракеты Фламинго.

Об этом сообщил фотокорреспондент Ефрем Лукацкий. На одной из ракет отчётливо виден символ в цветах украинского флага.

По словам Лукацкого, серийный выпуск этих дальнобойных ракет налажен на одном из производственных участков Fire Point, расположенном в засекреченном месте на территории Украины.

Сроки ввода в действие новой ракеты: мнение эксперта

Украинская крылатая ракета Фламинго может быть использована в боевых условиях уже до конца текущего года. Об этом сообщил генерал-лейтенант и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, Фламинго — это высокоэффективное вооружение с мощной боевой частью весом около одной тонны. Ракета способна поражать вражеские штабы, арсеналы, а также разрушать мосты и важные логистические объекты противника.

Ранее сообщалось о запуске производства крылатой ракеты Фламинго. Новая ракета имеет дальность полета до 3000 км, боевую часть около 1000 кг и скорость до 950 км/ч.

Как сообщал Главред, ранее Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины. Украина уже производит очень большое количество дальнобойных дронов, подчеркнул Владимир Зеленский.

