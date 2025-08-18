Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракете

Юрий Берендий
18 августа 2025, 16:32
167
Глава Минобороны Шмыгаль подтвердил, что производство крылатой ракеты "Фламинго" с дальностью до 3000 км и боевой частью около 1000 кг начато.
Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракете
В Минобороны заявили о новой украинской ракете, детали / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

О чем говорится в материале:

  • В Минобороны подтвердили запуск серийного производства ракет "Фламинго"
  • Какие технические характеристики ракеты "Фламинго"
  • Смогут ли ракеты "Фламинго" повлиять на ход войны

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил запуск производства крылатой ракеты "Фламинго". Об этом он заявил во время презентации проекта программы действия правительства, передает "Мы-Украина".

"Украинское очень мощное дальнобойное оружие мощное и оно есть. Это ключевые подробности. А все остальное мы узнаем, когда придет надлежащий момент", - сказал Шмыгаль.

видео дня

Таким образом премьер косвенно прокомментировал вопрос о наличии в Украине крылатых ракет "Фламинго" с дальностью до 3000 км.

Отмечается, что ракета имеет дальность полета до 3000 км, боевую часть около 1000 кг и скорость до 950 км/ч. Она устойчива к российским системам РЭБ и рассчитана на серийное производство в больших объемах. Благодаря этим характеристикам "Фламинго" способна поражать стратегические объекты глубоко в тылу противника.

Что известно о ракете "Фламинго"

17 августа украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Associated Press, опубликовал в Facebook фото ракеты "Фламинго" с дальностью более 3000 км. По его словам, ракеты уже запущены в серийное производство и были зафиксированы 14 августа в цехе одной из ведущих оборонных компаний Fire Point в Украине.

Смогут ли ракеты "Фламинго" повлиять на ход войны

Украинские ракетные комплексы "Фламинго" могут сыграть решающую роль в победе над Россией даже без поставок американских ракет, в частности "Томагавков". Об этом в комментарии Укринформу рассказал представитель компании Fire Point Артем (фамилия из соображений безопасности не разглашается).

Он отметил, что уверен в способности Украины достичь победы благодаря "Фламинго", ведь "Томагавки" уже морально устарели, имеют значительно худшие технические характеристики и уступают украинским разработкам по всем параметрам. К тому же их стоимость в несколько раз выше, еще и без учета транспортировки и средств доставки.

По словам представителя Fire Point, даже в случае поставки американских "Томагавков" это не изменило бы ситуацию на фронте.

"Мы их получали бы точно не больше, чем "Хаймарсов" тех же, поэтому только собственное производство сможет обеспечить нам такое количество, чтобы мы могли бить оккупанта абсолютно там, где нужно, и сами определять цели, что очень важно", - подчеркнул он.

Представитель компании отметил, что ракеты "Фламинго" готовятся к запуску всего за 20-40 минут, имеют дальность поражения до 3000 км, развивают скорость до 950 км/ч и несут боевую часть весом более 1000 кг.

Зато американские "Томагавки" являются устаревшими и стоят в несколько раз дороже, что делает их значительно менее эффективными в условиях нынешней войны.

"Это уже серийное производство, это не прототип, а полностью украинское производство. Мы полностью можем обеспечить такое оружие победы", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, главной краткосрочной целью президента США Дональда Трампа является организация личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Изначально Трамп даже рассматривал возможность ограничиться встречей на Аляске после того, как Путин "выдвинул требование" по Донецкой области, однако позже российский президент смягчил позицию. Как отмечает Axios, советники Трампа считают, что его цель заключается не в прекращении огня, а именно в организации переговоров между Зеленским и Путиным.

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев добавляет, что от встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне Украине вряд ли стоит ожидать положительных результатов.

Бывший советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что после переговоров Трампа и Путина стало ещё очевиднее, что Россия не прилагает серьёзных усилий для завершения войны, и для прекращения агрессии США должны усилить давление на Москву.

Другие новости:

Об источнике: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Минобороны Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:52Политика
Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:37Мир
Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:10Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

Последние новости

17:52

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:37

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:34

Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

17:29

Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

17:17

Что никогда нельзя стирать в стиральной машине: эксперты назвали ТОП-5 вещей

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
17:10

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:03

Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали

16:54

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

16:38

Украинцам начали выписывать масштабные штрафы из-за рыбалки: какая причина

Реклама
16:32

Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракете

16:23

Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

16:10

Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Кабмин готовит важное решение

15:42

Грабители "обнесли" квартиру популярного украинского певца

15:39

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она былаВидео

15:34

Без волос и четырех частей тела: как будут выглядеть люди в будущем

15:34

В США раскрыли планы Трампа по Украине и назвали наглое требование Путина

15:17

"Судью Майдана" Жернакова обвинили в махинациях в Общественном совете доброчесности, оценивающем судей, – СМИ

15:14

Цугцванг для Киева: что грозит Украине после переговоров Зеленского с Трампом

15:08

"Трамп поймет, что Путин хочет его обмануть": Салливан сказал, что должны сделать США

14:41

У Орбана пригрозили отключить Украине свет: что стало причиной скандала

Реклама
14:29

Раскрыта главная тайна котов - вот почему коты не всегда приземляются на лапыВидео

14:23

В Украине планируют повысить зарплату врачам: сколько будут получать

14:21

"Ела очень мало": голливудская украинка Мила Кунис рассказала о сложном этапе

14:10

Гнилой план Трампа-Путина: почему Украине придется выбирать между плохим и катастрофическиммнение

14:09

Ударили перед переговорами: Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшимиФото

13:47

"Россияне сдаются": ВСУ пошли вперед и имеют успехи на ряде направлений, что известно

13:29

Потап впервые заговорил о сыне от Насти Каменских - детали

13:20

Жена Тимура Мирошниченко раскрыла, куда исчез ведущий

13:16

Армия РФ с пулеметами круглосуточно дежурит на пляжах Крыма: к чему готовится враг

13:14

"Алиев не должен расслабляться": РФ цинично ударила по объектам АзербайджанаФото

13:04

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

13:01

Где три отличия между сценой в магазине: только "настоящие детективы" угадают

12:23

Погода в Украине принесет новый "сюрприз": надвигается антициклон Kyra

12:17

Ведущая 1+1 засветила загадочного мужа на годовщину свадьбы

12:13

Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинкеВидео

12:06

Летучие мыши залетают в квартиры украинцев: о чем предупреждают зоозащитники

11:53

Возраст - не проблема: психолог рассказал, как найти друзей во взрослой жизни

11:37

Ставки высоки: на какой компромисс готов пойти Зеленский на встрече с Трампом - FT

11:33

Он обожал летать и отдал жизнь за Украину: на фронте погиб полковник "Камикадзе"Эксклюзив

11:27

"Какой взрослый мужчинка": третья жена Гусева показала полуторагодовалого сына

Реклама
11:22

"Уже не будут прежними": муж Ани Лорак ошеломил заявлением

11:18

Трампу уже никто не поверит: стало известно, какие страны помогут Украине остановить войнуВидео

11:07

Некоторые украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: кто в списке

11:06

Как выбрать идеальный арбуз за пять секунд - четыре верных признака

10:50

Гороскоп на завтра 19 августа: Рыбам - потери, Скорпионам - праздник

10:50

"Риз уже мечтает о третьем": Ирина Сопонару сделала громкое признание

10:37

В Киеве взорвался автомобиль, окрашенный под военный: в Сети пишут о покушенииФото

10:29

Степь словно покрылась сединой: украинские поля "захватило" редкое растение

10:24

Китайский гороскоп на завтра 19 августа: Тиграм - несчастный случай, Кроликам - сплетни

10:13

"Как перед войной в Ираке": среди европейских лидеров царит паника - NYT

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять