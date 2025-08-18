Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракете

Глава Минобороны Шмыгаль подтвердил, что производство крылатой ракеты "Фламинго" с дальностью до 3000 км и боевой частью около 1000 кг начато.

https://glavred.info/war/bet-na-3000-km-i-mozhet-izmenit-hod-voyny-v-minoborony-zayavili-o-novoy-ukrainskoy-rakete-10690688.html Ссылка скопирована

В Минобороны заявили о новой украинской ракете, детали / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

О чем говорится в материале:

В Минобороны подтвердили запуск серийного производства ракет "Фламинго"

Какие технические характеристики ракеты "Фламинго"

Смогут ли ракеты "Фламинго" повлиять на ход войны

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил запуск производства крылатой ракеты "Фламинго". Об этом он заявил во время презентации проекта программы действия правительства, передает "Мы-Украина".

"Украинское очень мощное дальнобойное оружие мощное и оно есть. Это ключевые подробности. А все остальное мы узнаем, когда придет надлежащий момент", - сказал Шмыгаль.

видео дня

Таким образом премьер косвенно прокомментировал вопрос о наличии в Украине крылатых ракет "Фламинго" с дальностью до 3000 км.

Отмечается, что ракета имеет дальность полета до 3000 км, боевую часть около 1000 кг и скорость до 950 км/ч. Она устойчива к российским системам РЭБ и рассчитана на серийное производство в больших объемах. Благодаря этим характеристикам "Фламинго" способна поражать стратегические объекты глубоко в тылу противника.

Что известно о ракете "Фламинго"

17 августа украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Associated Press, опубликовал в Facebook фото ракеты "Фламинго" с дальностью более 3000 км. По его словам, ракеты уже запущены в серийное производство и были зафиксированы 14 августа в цехе одной из ведущих оборонных компаний Fire Point в Украине.

Смогут ли ракеты "Фламинго" повлиять на ход войны

Украинские ракетные комплексы "Фламинго" могут сыграть решающую роль в победе над Россией даже без поставок американских ракет, в частности "Томагавков". Об этом в комментарии Укринформу рассказал представитель компании Fire Point Артем (фамилия из соображений безопасности не разглашается).

Он отметил, что уверен в способности Украины достичь победы благодаря "Фламинго", ведь "Томагавки" уже морально устарели, имеют значительно худшие технические характеристики и уступают украинским разработкам по всем параметрам. К тому же их стоимость в несколько раз выше, еще и без учета транспортировки и средств доставки.

По словам представителя Fire Point, даже в случае поставки американских "Томагавков" это не изменило бы ситуацию на фронте.

"Мы их получали бы точно не больше, чем "Хаймарсов" тех же, поэтому только собственное производство сможет обеспечить нам такое количество, чтобы мы могли бить оккупанта абсолютно там, где нужно, и сами определять цели, что очень важно", - подчеркнул он.

Представитель компании отметил, что ракеты "Фламинго" готовятся к запуску всего за 20-40 минут, имеют дальность поражения до 3000 км, развивают скорость до 950 км/ч и несут боевую часть весом более 1000 кг.

Зато американские "Томагавки" являются устаревшими и стоят в несколько раз дороже, что делает их значительно менее эффективными в условиях нынешней войны.

"Это уже серийное производство, это не прототип, а полностью украинское производство. Мы полностью можем обеспечить такое оружие победы", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, главной краткосрочной целью президента США Дональда Трампа является организация личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Изначально Трамп даже рассматривал возможность ограничиться встречей на Аляске после того, как Путин "выдвинул требование" по Донецкой области, однако позже российский президент смягчил позицию. Как отмечает Axios, советники Трампа считают, что его цель заключается не в прекращении огня, а именно в организации переговоров между Зеленским и Путиным.

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев добавляет, что от встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне Украине вряд ли стоит ожидать положительных результатов.

Бывший советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что после переговоров Трампа и Путина стало ещё очевиднее, что Россия не прилагает серьёзных усилий для завершения войны, и для прекращения агрессии США должны усилить давление на Москву.

Другие новости:

Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред