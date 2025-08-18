В США раскрыли планы Трампа по Украине и назвали наглое требование Путина

Путин на Аляске жестко настаивал, чтобы ему "отдали" Донецкую область, из-за чего Трамп чуть не покинул встречу, пишут журналисты.

В Белом доме надеются на встречу Зеленского, Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Ключевая цель президента США Дональда Трампа на ближайшее время – организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и руководителя страны-оккупанта России Владимиром Путиным. Трамп в один момент хотел покинуть встречу на Аляске после того, как Путин "потребовал" Донецкую область, но глава РФ сбавил обороты.

"Приблизить момент мира"

В материале Axios говорится, что советники американского президента назвали единственную краткосрочную цель Трампа – не прекращение огня, а организация личных переговоров Зеленского и Путина.

"Всё остальное — прелюдия…Всё направлено на то, чтобы приблизить момент мира", - сказал собеседник.

Путин усилил военное давление на Украину

В то время как Трампа жестко раскритиковали за отказ требовать от Путина прекращения огня, Россия усилила военное давление на Украину. Вражеские силы продолжают войну, усиливая удары ракетами и БПЛА, в стремлении захватить как можно больше территорий и получить больше рычагов влияния за столом переговоров.

"Путин ждет, как пройдет понедельник"

Как утверждают советники Белого дома, важная встреча Трампа и Зеленского – мол, признак "динамики", полученной по результатам встречи на Аляске. В Штатах надеются, что Путин пойдет на встречу с Зеленским.

"Я уверен, что Путин ждет, как пройдет понедельник, но все ожидают, не только всегда оптимистичный Дональд Трамп, но и [специальный посланник Стив] Виткофф и [госсекретарь Марко] Рубио, что Путин встретится" с Зеленским", - сказал один из советников.

Кроме того, представитель администрации Трампа уточнил, что США, дескать, хотят понять: есть ли у сторон желание заключить "сделку", и каковы ее "контуры".

"Есть способ заключить сделку: собрать покупателя и продавца в одной комнате и одновременно обсудить её…Мы пытаемся понять, действительно ли обе стороны хотят заключить сделку и каковы её контуры", - добавил чиновник.

"Мир в три этапа"

Американские чиновники описывают потенциальных трехэтапный процесс так:

Заставить Путина пойти на двустороннюю встречу с США и договориться о шагах к миру;

Убедить Зеленского провести встречу с США для согласования шагов к миру;

Устроить встречу Путина и Зеленского, чтобы они вместе с Трампом обсудили условия мира. Пока непонятно, произойдет ли это.

Трамп мог покинуть встречу с Путиным на Аляске

Журналисты пишут, что в ходе переговоров обсуждались 5 оккупированных регионов Украины, включая Донецкую область, которую россияне захватили "на 75%".

Путин захотел весь Донбасс, в один момент он выдвинул эти "требования" особо твердо, и Трамп был готов покинуть переговоры.

"Если дело в Донецкой области и если нет никаких уступок, нам просто не следует продлевать это", - цитирует Трампа источник.

Впрочем, по ходу разговора Путин таки отказался от своего "требования".

Способна ли Россия оккупировать весь Донбасс

Как утверждает источник, у разведки США разные оценки военных возможностей России. Согласно одной оценке – РФ может захватить всю Донецкую область к октябрю. Другой – операция будет более тяжелой и не принесет агрессору существенных результатов.

Что говорит эксперт

Вряд ли следует ожидать чего-то позитивного от встречи Трампа и Зеленского, сказал Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, президента Украины ждет дилемма.

"Зеленского поставят перед дилеммой – поражение государства или его уничтожение. Это классическая ситуация цугцванга, когда украинскому руководству придется выбирать между плохим и катастрофическим", - считает эксперт.

Аналитик прогнозирует два сценария развития событий.

"Плохой вариант предусматривает потерю Украиной 20% территории, что, по сути, станет легализацией украденного Россией. И все это ценой того, что были потеряны сотни тысяч наших людей, разрушена экономика не только Донбасса, но и других регионов, например, Херсонщины, где аграрная сфера питалась от воды Каховского водохранилища.

Катастрофический вариант предусматривает продолжение войны с большой угрозой того, что фронт в любой момент может посыпаться. Все это может закончиться потерей куда больших территорий, нежели территории Донбасса", - подчеркнул Золотарев.

Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа. Встреча ожидается в 20:15 по Киеву. Лидеры будут обсуждать возможности заключения мирного соглашений между Украиной и РФ.

За день до встречи Трамп в своем аккаунте в Truth social сделал репост публикации, в которой шла речь о том, что Украина, мол, должна отказаться от некоторых территорий "в пользу России", иначе война будет продолжаться, и Киев, дескать, потеряет еще больше земель.

Также Трамп сказал, что Украина, мол, не вернет Крым и не вступит в НАТО.

"Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Крым, который отдал Обама(12 лет назад, без единого выстрела), не вернуть, и никакого вступления в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!", - резюмировал он.

Зеленский прибыл в Вашингтон, анонсировал встречи с Трампом и европейскими лидерами, и выразил уверенность в том, что Украина будет защищена.

"Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями, принудит Россию к настоящему миру", - подчеркнул Владимир Зеленский.

